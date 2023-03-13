Как релоцироваться на Кипр: итоги вебинара с Cyprus Sotheby’s International Realty и где смотреть запись

9 марта 2023 года прошел вебинар «Релокация на Кипр. От выбора недвижимости до получения ПМЖ». Его провели международная платформа недвижимости REALTING вместе с крупным Кипрским агентством недвижимости Cyprus Sotheby’s International Realty . Какие темы были раскрыты на вебинаре и где можно посмотреть его запись — читайте далее.

Релокация на Кипр, покупка недвижимости и получение ВНЖ в этой стране — три кита, на котором строился наш вебинар. Он длился 1 час, и это время было информационно насыщенным: без воды, с точными данными и полезными фактами, которые можно сразу же применить на практике. Главный спикер вебинара — Анастасия Янни, Управляющий директор Cyprus Sotheby’s International Realty, сооснователь и CEO компании

Какие вопросы были раскрыты на вебинаре?

Итак, из вебинара о релокации на Кипр мы узнали что среди преимуществ жизни в стране есть следующие:

340 солнечных дней в году.

Авиасообщение со всем миром.

Выгодный налоговый режим.

Прекрасное здравоохранение.

Высокий уровень жизни.

Также теперь достоверно известно несколько фактов о стоимости жизни на Кипре, к примеру:

Пообедать в местном ресторане можно начиная от €13.

Коммунальные платежи здесь обойдутся в сумму от €140.

За мобильную связь нужно платить €0.1 за 1 минуту.

За 1 литр бензина нужно отдать от €1,39.

1 месяц поездок на общественном транспорте будет стоить €40.

Также из вебинара можно узнать:

Как релоцироваться на Кипр: с чего начать и как совместить переезд с покупкой недвижимости.

Как пошагово выглядит процедура покупки недвижимости на Кипре, и какие вопросы стоит себе задать перед приобретением жилья на острове.

Как строится ценообразование на рынке недвижимости Кипра.

А еще, какие есть налоги и сборы при приобретении недвижимости на Кипре и при уже непосредственном владении купленным объектом.

Какие есть виды на жительство на Кипре и как их можно получить.

Как можно релоцировать бизнес или открыть компанию на месте.

Подробно раскрыты были и бытовые нюансы жизни на Кипре: медобслуживание, образование.