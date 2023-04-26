На Кипре ужесточат правила выдачи ПМЖ в обмен на инвестиции. Сумма инвестиций не изменится, но другие условия программы будут скорректированы.

Сразу подчеркнем, что сумма инвестиций для данного вида ПМЖ останется прежней — от €300,000.

Иностранцы «штурмуют» рынок недвижимости Кипра. Они покупают больше, чем местные жители

Что изменится:

Ужесточатся проверки на этапе предоставления и после получения иммиграционного статуса. А именно нужно будет каждый год подтверждать владение недвижимостью или акциями компаний. В случае невыполнения одного из этих требований, разрешение на постоянное проживание будет аннулировано.

Больше нельзя будет включать совершеннолетних детей и родителей в заявку для получения статуса инвестора. Для близких родственников теперь потребуется ежегодное подтверждение дохода, и минимальные требования значительно возрастут: €50 тысяч в год для главного заявителя, €15 тысяч для супруга и €10 тысяч на каждого ребенка (в настоящее время требования составляют €30, €5 и €5 тысяч соответственно).

Когда эти нововведения вступят в силу, пока неизвестно.