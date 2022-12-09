Как получить гостевой ВНЖ на Кипре? С 2023 года требований будет больше

Иностранцам будет сложнее получить гостевой ВНЖ на Кипре. С 1 января 2023 года страна вводит много новых требований.

В чем суть гостевого ВНЖ? С ним можно проживать на Кипре в течение одного года, а затем при желании продлевать. Однако есть важные оговорки: с таким разрешением вести какую-либо экономическую деятельность в Республике нельзя; также запрещено находиться за пределами Кипра более трех месяцев подряд, так как это приведет к аннулированию разрешения.

Какие условия есть сейчас для получения гостевого ВНЖ?

На данный момент есть 3 главных требования:

1. Достаточный доход, получаемый из-за границы. Конкретная сумма не называется — главное, чтобы вы могли оплачивать свое проживание на Кипре.

2. Подтверждение проживания на Кипре (арендованная или собственная квартира/дом).

3. Частная медицинская страховка, действующая на Кипре.

Как изменятся требования с 1 января 2023 года?

С 1 января 2023 года в дополнение к перечисленным пунктам, добавятся следующие: