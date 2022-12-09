Как получить гостевой ВНЖ на Кипре? С 2023 года требований будет больше
Иностранцам будет сложнее получить гостевой ВНЖ на Кипре. С 1 января 2023 года страна вводит много новых требований.
В чем суть гостевого ВНЖ? С ним можно проживать на Кипре в течение одного года, а затем при желании продлевать. Однако есть важные оговорки: с таким разрешением вести какую-либо экономическую деятельность в Республике нельзя; также запрещено находиться за пределами Кипра более трех месяцев подряд, так как это приведет к аннулированию разрешения.
Какие условия есть сейчас для получения гостевого ВНЖ?
На данный момент есть 3 главных требования:
1. Достаточный доход, получаемый из-за границы. Конкретная сумма не называется — главное, чтобы вы могли оплачивать свое проживание на Кипре.
2. Подтверждение проживания на Кипре (арендованная или собственная квартира/дом).
3. Частная медицинская страховка, действующая на Кипре.
Как изменятся требования с 1 января 2023 года?
С 1 января 2023 года в дополнение к перечисленным пунктам, добавятся следующие:
- Подробные выписки об операциях по банковскому счёту — доход должен быть не менее €2,000 в месяц или €24,000 в год на человека. ⠀
- Оригинал справки об отсутствии судимости из страны происхождения или проживания. Документ нужно обязательно перевести на греческий или английский язык.
- Оригинал справки о медобследовании — у вас не должно быть таких заболеваний, как гепатит В и С, ВИЧ, сифилис.
- Рентгенография органов грудной клетки на туберкулёз с заключением врача и печатью врача-специалиста из Республики Кипр.