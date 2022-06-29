Купить квартиру на Северном Кипре и наслаждаться морем круглый год — это ли не мечта любого инвестора? А если к прекрасной погоде прибавить благоприятный налоговый режим и невысокие цены на недвижимость, Северный Кипр становится чуть ли не раем для покупателей. Однако для того, чтобы выгодно купить жилье на острове, нужно хорошо разбираться в тенденциях местного рынка недвижимости. Директор по продажам АН Luxe Home Cyprys Мария Куршун выделила несколько основных тезисов, которые нужно знать каждому покупателю перед приобретением жилья.

«Здесь купить недвижимость может человек любой национальности»

— Мария, расскажите о ситуации на рынке недвижимости Северного Кипра?

— Нынешний год стал буквально прорывным на рынке недвижимости Северного Кипра. Количество покупателей за последнее время увеличилось в несколько раз, и тому есть целый ряд причин. Здесь и относительно низкие цены на недвижимость у моря, и гибкая система налогообложения, и абсолютная безопасность (что в современном мире очень важно). Стоит упомянуть и о развитии строительной отрасли на Северном Кипре, а это значит, что улучшается качество жилых комплексов, появляется все больше интересных и необычных квартир с современными планировками, увеличивается количество предложений «под ключ». Спрос подогревается и тем фактом, что свободные территории для новых объектов закончатся довольно скоро — уже сейчас проблематично найти участок земли для строительства нового жилого комплекса.

Поэтому мой первый и самый главный тезис — спрос на недвижимость Северного Кипра растет, а предложение сокращается.

Изменилась и география спроса: если раньше среди покупателей количество россиян и европейцев было примерно одинаковым, то теперь россияне, украинцы и белорусы заняли лидирующие позиции среди наших клиентов. Это вполне объяснимо с учетом ситуации в мире: из-за санкций россияне и белорусы не могут приобретать недвижимость в большинстве европейских стран. Северный Кипр в этом случае — один из немногих вариантов, где купить недвижимость может человек любой национальности. Конечно, возникают трудности с переводом денег, потому что многие российские банки были отключены от SWIFT, но все же осталось еще несколько банков, которые успешно работают с международными переводами. Сейчас весь процесс перевода стабилизировался, и занимает около недели (бывает, что деньги приходят и за 3 дня).

Не стоит забывать и о криптовалюте — здесь продавцы очень охотно идут на такой способ расчета. На Северном Кипре есть огромное количество компаний, которые обналичивают крипту, и вывести деньги за продажу недвижимости не составляет труда.

— Как быть с тем, что Северный Кипр все еще не признан большинством стран? Разве не опасно покупать недвижимость в этом случае?

— Да, около 50 лет назад Кипр был разделен на две части: Северную (Турецкую) и Южную (Греческую). На территории турецкой части острова сейчас проживает около 300,000 человек, здесь есть свой президент и правительство. Ежегодно сюда приезжают более 1 миллиона туристов.

На мой взгляд, Северный Кипр все еще считается скрытой жемчужиной Средиземноморья, поэтому цены на недвижимость здесь еще не достигли уровня остальной Европы. Преимущество покупки недвижимости сейчас, пока цены так хороши, заключается в том, что как только страна будет признана, ваши инвестиции достигнут бурного роста, а цена на недвижимость вырастет в геометрической прогрессии. Для сравнения: жилье на Южной части острова продается в 3-4 раза дороже.

Однако нужно понимать, что правовые нормы в Северной части Кипра отличаются от турецких или европейских. В связи с этим я рекомендую найти законного представителя, который сможет защитить ваши интересы, даже если вы в этот момент будете в другой стране. Таким законным представителем может стать сотрудник АН Luxe Home или же сертифицированный юрист.

Думаю, здесь надо подробнее объяснить, что значит законный представитель. Это человек, который представляет ваши интересы и имеет право подписи, если вас нет в стране. В такой ситуации риэлтор, как правило, начинает работу с подбора объекта недвижимости. Как только объект найден, потребуется полное его исследование: история недвижимости, полная информация о застройщике, официальные запросы в городские органы управления. Если жилье покупается в ипотеку, то представитель подаст запрос статуса ипотеки, если вы получаете ее от строительной компании, запрос на право собственности, подача заявления в Совет министров на получение разрешения на приобретение недвижимости.

Как только все документы в порядке, нужно составить и подписать договор купли-продажи недвижимости. Договор купли-продажи должен быть внесен в титул собственности в течение 21 дня. При регистрации договора в титуле собственности уплачивается гербовый сбор в размере 0,5%. С момента регистрации договора в свидетельстве о праве собственности недвижимость не может быть продана, передана или заложена третьим лицам. После регистрации права собственности осуществляется передача ключей (не забудьте проверить текущее состояние счетов по оплате электроэнергии, воды, муниципалитета). При условии, что все счета оплачены, цена продажи отправляется покупателю.

С учетом всех озвученных процедур, я сформулирую второй, и очень важный, тезис: покупателю необходимо найти законного представителя, которому вы будете безоговорочно доверять.

«На первичном рынке все еще можно найти квартиру с одной спальней за €40-45,000»

— Какой сейчас уровень цен на недвижимость на Северном Кипре?

— Уже 8-9 лет цены на жилье на Северном Кипре стабильно растут, но в последние несколько лет этот рост вполне можно назвать бурным. Понятно, что на вторичном рынке цены выше, чем на первичном. Сейчас купить небольшую квартиру-студию площадью около 30 кв. м. можно примерно за €50,000 (еще недавно она стоила €35,000 максимум). Если говорить о квартире с одной спальней, то в хорошем районе ее стоимость будет примерно €60-65,000; квартира с двумя спальнями и гостиной будет стоить около €70-80,000. Но все эти цены касаются квартир без ремонта, просто с черновой отделкой. Если нужно найти жилье с ремонтом, полностью готовое к заселению, то можете смело прибавлять к этим ценам еще как минимум €10-15,000.

На первичном рынке все еще можно найти квартиру с одной спальней за €40-45,000. Но количество таких предложений уменьшается с каждым разом. Строящиеся виллы можно купить по цене от €80-100,000, но вы должны понимать, что такую цену застройщик предложит только на самом начальном этапе строительства. Чем дальше продвигается стройка — тем выше цены. Но есть и хорошая новость: застройщики часто предлагают рассрочки, и первоначальный взнос, как правило, не превышает 30%.

С учетом растущего спроса на недвижимость, будьте готовы к конкуренции среди покупателей. Все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда квартира «уходит» тому, кто первый перевел деньги на счет застройщика.

Резюмируя, вот мой третий и сразу четвертый тезисы: если хотите купить хорошую квартиру на Северном Кипре, рассчитывайте примерно на €100,000. Если хотите дешевле — ищите стройки, но будьте готовы к конкуренции среди покупателей.

Выгодные предложения жилья на Северном Кипре