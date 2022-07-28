Ещё меньше налогов и больше льгот. Как Кипр привлекает новые компании

Правительство Кипра утвердило новую схему налоговых льгот для привлечения иностранных сотрудников и компаний. Взамен государство получает развитие местной экономики и преображение инфраструктурного облика острова.

Как было раньше

Нерезиденты Кипра, которые устраивались здесь на работу и зарабатывали более €100 тысяч в год, могли получить 50-процентный налоговый вычет в течение первых 10 лет работы.

Как сейчас

Новая схема позволяет получить 50%-й налоговый вычет при минимальном доходе уже в €55 тысяч в год, а срок подобной скидки увеличивается до 17 лет. Это пособие предоставляется сразу после первого года работы на Кипре.

Плюс ко всему, готовятся дополнительные меры, призванные облегчить супругам иностранных работников получение вида на жительство на Кипре и доступ к местному рынку труда.

Важный момент. Для получения налоговых льгот и иностранцы, и граждане Кипра должны прожить минимум 12 лет за его пределами. А для уже пребывающих здесь, это должна быть первая компания, в которой они работают на острове.

Кто заинтересован в таком нововведении

Иностранные компании, которые таким образом будут мотивированы в переносе их штаб-квартир на Кипр.

Квалифицированные специалисты с высоким уровнем дохода, которые приезжают на остров, либо уже работают тут.

Непосредственно кипрские специалисты, живущие за границей, — на них будут распространяться те же льготы, что может стать стимулом для возвращения на родину.

Успеть подготовиться еще можно

Переходный период для приведения своего положения в соответствие с нужными критериями будет предоставлен. По словам министра финансов Кипра, у новых сотрудников льготный люфт составит 2 года, а у существующих работников — 6 месяцев.

То есть, уже осуществляющие деятельность на острове должны успеть повысить свой доход до €55 тысяч в год за 6 месяцев, а у тех, кто только прибывает сюда на работу, есть на это 2 года.

