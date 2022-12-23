Релоцировать компанию на Кипр стало гораздо сложнее . Сейчас для этого нужно инвестировать весомую сумму.

Чтобы релоцировать свою компанию на Кипр, то есть попасть в Реестр компаний с иностранными интересами, теперь нужны первоначальные инвестиции — как минимум €200,000. Поправки одобрило правительство Республики Кипр, и с 12 декабря 2022 года они уже вступили в силу.

Каким образом можно инвестировать? Первый вариант: перевести всю сумму на счёт компании в кипрском банке и постепенно ее тратить (выплачивать зарплаты сотрудникам и т.д.). Второй вариант: инвестировать в покупку офиса или оборудования для компании.

Каких компаний касаются эти поправки?

Компаний, большей частью акций которых владеют граждане третьих стран.

Компаний, большей частью акций которых не владеют граждане третьих стран (то есть их доля равна или меньше 50%).

Публичных компаний с листингом на признанной фондовой бирже.

Компаний, уже работавших в стране в сфере международного бизнеса, и данные о которых хранятся в Центробанке Кипра.

Кипрских судоходных компаний.

Кипрских компаний, работающих в сфере инноваций и высоких технологий.

Кипрских фармацевтических компаний, а также фирм, работающих в сфере биогенетики и биотехнологий.

Кипрских компаний с мажоритарной долей акционерного капитала — эта доля должна принадлежать людям, получившим кипрское гражданство за инвестиции.

Также отметим, что успешно релоцировавшиеся компании могут нанимать сотрудников из третьих стран с зарплатой более €2500 в месяц по упрощенной процедуре.