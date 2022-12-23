Хотите релоцировать компанию на Кипр? Появились новые требования
Релоцировать компанию на Кипр . Сейчас для этого нужно инвестировать весомую сумму.
Чтобы релоцировать свою компанию на Кипр, то есть попасть в Реестр компаний с иностранными интересами, теперь нужны первоначальные инвестиции — как минимум €200,000. Поправки одобрило правительство Республики Кипр, и с 12 декабря 2022 года они уже вступили в силу.
Каким образом можно инвестировать? Первый вариант: перевести всю сумму на счёт компании в кипрском банке и постепенно ее тратить (выплачивать зарплаты сотрудникам и т.д.). Второй вариант: инвестировать в покупку офиса или оборудования для компании.
Каких компаний касаются эти поправки?
- Компаний, большей частью акций которых владеют граждане третьих стран.
- Компаний, большей частью акций которых не владеют граждане третьих стран (то есть их доля равна или меньше 50%).
- Публичных компаний с листингом на признанной фондовой бирже.
- Компаний, уже работавших в стране в сфере международного бизнеса, и данные о которых хранятся в Центробанке Кипра.
- Кипрских судоходных компаний.
- Кипрских компаний, работающих в сфере инноваций и высоких технологий.
- Кипрских фармацевтических компаний, а также фирм, работающих в сфере биогенетики и биотехнологий.
- Кипрских компаний с мажоритарной долей акционерного капитала — эта доля должна принадлежать людям, получившим кипрское гражданство за инвестиции.
Также отметим, что успешно релоцировавшиеся компании могут нанимать сотрудников из третьих стран с зарплатой более €2500 в месяц по упрощенной процедуре.