Релоцировать компанию на Кипр стало гораздо сложнее. Сейчас для этого нужно инвестировать весомую сумму.

Чтобы релоцировать свою компанию на Кипр, то есть попасть в Реестр компаний с иностранными интересами, теперь нужны первоначальные инвестиции — как минимум €200,000. Поправки одобрило правительство Республики Кипр, и с 12 декабря 2022 года они уже вступили в силу.

Каким образом можно инвестировать? Первый вариант: перевести всю сумму на счёт компании в кипрском банке и постепенно ее тратить (выплачивать зарплаты сотрудникам и т.д.). Второй вариант: инвестировать в покупку офиса или оборудования для компании.

Каких компаний касаются эти поправки?

  • Компаний, большей частью акций которых владеют граждане третьих стран. 
  • Компаний, большей частью акций которых не владеют граждане третьих стран (то есть их доля равна или меньше 50%).
  • Публичных компаний с листингом на признанной фондовой бирже.
  • Компаний, уже работавших в стране в сфере международного бизнеса, и данные о которых хранятся в Центробанке Кипра.
  • Кипрских судоходных компаний.
  • Кипрских компаний, работающих в сфере инноваций и высоких технологий.
  • Кипрских фармацевтических компаний, а также фирм, работающих в сфере биогенетики и биотехнологий.
  • Кипрских компаний с мажоритарной долей акционерного капитала — эта доля должна принадлежать людям, получившим кипрское гражданство за инвестиции.

Также отметим, что успешно релоцировавшиеся компании могут нанимать сотрудников из третьих стран с зарплатой более €2500 в месяц по упрощенной процедуре.