Кипр — европейская страна, предлагающая привлекательные условия для предпринимателей и инвесторов. Здесь одни из самых низких налогов в Европе. Так, корпоративный налог всего 12,5%, а по программе IP-box IT-компании могут платить налоги по ставке всего от 2,5%. Однако сверхльготные условия доступны лишь тем компаниям, которые производят интеллектуальный продукт, разработанный в стране.

Как оптимизировать бизнес и платить низкие налоги в Европе: льготная программа IP-box на Кипре

Современный бизнес, функционирующий в глобальной экономике, сталкивается с постоянно меняющимися требованиями налогообложения. Множество стран, особенно в Европе, внедряют новые налоговые политики и реформы, которые оказывают значительное влияние на компании. В таких условиях предприниматели стремятся найти эффективные способы оптимизации своего бизнеса и снижения налоговых обязательств, чтобы повысить свою конкурентоспособность и рационально использовать ресурсы компании. В таком контексте оптимизация бизнеса и платежей по налогам становится неотъемлемой частью успешной стратегии управления.

Во многих странах Европы с каждым годом наблюдается усиление контроля со стороны налоговых органов и введение новых законодательных норм, направленных на борьбу с налоговыми уклонениями и обеспечение более справедливого распределения налогового бремени.

Так, например, в 2023 году в Европе произошли некоторые изменения в налогах. Ставки НДС в странах ЕС различаются между странами, хоть они в некоторой степени и гармонизированы Европейским Союзом.

Страны с самыми высокими стандартными ставками НДС — это Венгрия (27%), Хорватия, Дания и Швеция (все по 25%). Люксембург устанавливает самую низкую стандартную ставку НДС — 16%, за ним следуют Мальта (18%), Кипр, Германия и Румыния (все по 19%). Средняя стандартная ставка НДС в ЕС составляет 21%, что на шесть процентных пунктов выше минимальной стандартной ставки НДС, требуемой регламентом ЕС.

Также европейские страны продолжают использовать налоги на сверхприбыль — единоразовый налог, взимаемый с компании или отрасли для финансирования мер поддержки потребителей, когда экономические условия приводят к большим неожиданным прибылям. Например, 30 сентября 2022 года Совет Европейского Союза согласился ввести налог на сверхприбыль на уровне ЕС («солидарный взнос» в терминах ЕС) на компании, добывающие ископаемые топлива.

Таким образом, оптимизация бизнеса и платежей по налогам выходят на первый план. Возникает вопрос, как платить налоги по низким ставкам и в какой из стран Европы это наиболее выгодно?

Низкие налоги в Европе: список стран с самыми выгодными условиями для бизнеса

Согласно данным компании Wisevoter Литва, Ирландия и Венгрия являются тремя странами с наиболее благоприятными условиями для малых и средних предприятий (МСП) в Европе. Они были отнесены к 10 странам, которые предлагают самое низкое налогообложение доходов от бизнеса в Европейском Союзе.

Например, Венгрия имеет самую низкую ставку налога на прибыль предприятий среди стран Европейской ОЭСР — 9%, однако, начиная с 2024 года, Венгрия согласилась на введение глобального минимального налога в размере 15% в ЕС, который будет действовать только для корпораций с годовым доходом свыше 750 миллионов евро. Налог на прибыль для малых и средних предприятий останется 9%.

За ней следуют Литва — 15% стандартная ставка налога на прибыль предприятий. Однако малые компании и сельскохозяйственные компании могут применять пониженную ставку налога на прибыль предприятий в размере 0% или 5%, если выполнены определенные условия.

Ирландия и Кипр — корпоративный налог (КНП) 12,5%.

В Ирландии компании-резиденты облагаются налогом на свои мировые прибыли, а нерезидентные компании облагаются налогом на прибыль только на торговые прибыли ирландского филиала или агентства. При этом министр финансов Паскаль Донохью также подтвердил участие Ирландии на уровне ОЭСР и ЕС в отношении введения минимальной эффективной ставки корпоративного налога в размере 15% для компаний, входящих в состав международной группы с доходами свыше 750 миллионов евро.

На Кипре стандартная ставка КНП остается на уровне 12,5%. Кроме того, компании-резиденты Кипра могут пользоваться значительными льготами и множественными вычетами из налогов на следующие виды доходов:

Исключение налога на прибыль от продажи ценных бумаг.

Исключения налога на доходы от процентов и дивидендов.

Исключение налога на прибыль от постоянных представительств (ПП), расположенных за границей. Кроме того, любые налоговые убытки от ПП за границей допускаются к вычету для кипрской компании.

В среднем же страны Европейской ОЭСР в настоящее время устанавливают ставку налога на прибыль предприятий в размере 21,7%.

Лимассол, Кипр

Кипр как налоговая юрисдикция: в чем преимущества для компаний

Кипр был и остается привлекательной «гаванью» для многих компаний благодаря своей налоговой системе, которая предоставляет ряд преимуществ и льготных условий.

Низкие налоговые ставки.

Корпоративный налог на острове составляет всего 12,5%, что является одной из самых низких ставок в Европе. Это позволяет компаниям существенно снизить свои налоговые обязательства и увеличить прибыль.

Международные соглашения об избежании двойного налогообложения.

Кипр активно заключает соглашения об избежании двойного налогообложения с множеством стран по всему миру. На сегодня такие соглашения заключены с 67 странами мира. Это обеспечивает защиту компаний от двойного налогообложения и создает благоприятные условия для международного бизнеса и инвестиций.

Программа IP-box.

Режим IP-box позволяет компаниям снизить налоговую ставку на доходы от интеллектуальной собственности до 2,5%. Это стимулирует появление инновационных компаний и способствует развитию интеллектуальной собственности на острове.

Благоприятное правовое окружение.

В стране действует британское законодательство и благоприятное правовое окружение для бизнеса. Законы и нормативные акты, регулирующие налогообложение, прозрачны и предсказуемы. Компании могут рассчитывать на стабильность и надежность правовой системы.

Развитая инфраструктура и финансовые услуги.

На острове развитая инфраструктура и высококвалифицированные специалисты в области финансовых услуг. Здесь находятся множество банков, инвестиционных компаний и аудиторских фирм, которые готовы предоставить профессиональную поддержку и консультации по налоговым вопросам.

Налоговые ставки на Кипре в 2023 году

В 2023 году на Кипре действуют следующие налоговые ставки:

Стандартная ставка корпоративного налога на прибыль предприятий (КНП) — 12,5%.

Ставка НДС — 19%.

Налог на доходы физических лиц варьируется в зависимости от уровня дохода и может составлять от 0% до 35%.

Ставка на доходы физических лиц прогрессивная и формируется в зависимости от суммы дохода:

Сумма дохода Ставка до 19 500 € 0% от 19 501 € до 28 000 € 20% от 28 001 € до 36 300 € 25% от 36 301 € до 60 000 € 30% доходы свыше 60 001 € 35%

Ставки налога на недвижимость на Кипре в 2023 году также прогрессивные, зависят от цены недвижимости и находятся в диапазоне от 0,6% до 1,5%:

Рыночная стоимость Ставка до 40 000 € 0,6% от 40 001 € до 120 000 € 0,8% от 120 001 € до 170 000 € 0,9% от 170 001 € до 300 000 € 1,1% от 300 001 € до 500 000 € 1,3% свыше 500 001 € 1,5%

Льготный режим IP-box: что это и кому подходит

IP-box — это особая программа налоговых льгот, которая предоставляет компаниям возможность снизить налоговую ставку на доходы, полученные от интеллектуальной собственности. Это значит, что если ваша компания создает, разрабатывает инновационный продукт или использует патенты, авторские права или другие виды интеллектуальной собственности, то вы можете воспользоваться этой программой и платить значительно меньше налогов.

Льготный режим IP-box подходит для инновационных компаний, которые активно занимаются разработкой новых продуктов, технологий или идей. Это может быть компания в области информационных технологий, медицины, фармацевтики, инженерии и других секторов, где интеллектуальная собственность играет важную роль.

IP-box позволяет таким компаниям снизить налоговую ставку на доходы от интеллектуальной собственности до уровня 2,5%. Это означает, что большая часть доходов остается в вашей компании, и вы можете инвестировать их в дальнейшее развитие бизнеса.

Рассчитывается ставка по формуле: 80% прибыли от квалифицируемых активов освобождаются от налогообложения, а оставшиеся 20% подлежат налогообложению по ставке всего 12,5%. Это означает, что общая налоговая ставка на прибыль может быть сведена к минимуму и составлять всего 2,5%.

Эта новая система налогообложения стимулирует предпринимательство и привлекает инвестиции, делая Кипр привлекательной юрисдикцией для многих компаний и инвесторов.

Протарас, Кипр

Как платить налог по ставке 2,5%: условия для компаний

Существуют определенные условия, чтобы соответствовать условиям IP-box:

Регистрация компании на Кипре в соответствии с местными законодательными требованиями.

Владение квалифицированными активами и их разработка.

Генерация дохода от квалифицируемых активов, поскольку основной источник дохода компании должен быть связан с использованием и коммерциализацией указанных квалифицируемых активов.

Оценка и декларация прибыли — компания должна проводить оценку своей прибыли и декларировать ее соответствующим образом в соответствии с налоговыми правилами Кипра.

Квалифицируемые активы, которые могут быть учтены при применении льготного режима IP-box на Кипре — это:

Интеллектуальная собственность, связанная с изобретениями, новыми технологиями или процессами и обладающая патентом.

Ноу-хау — конфиденциальная информация, не являющаяся патентом или авторским правом, но имеющая коммерческую ценность, такая как секреты производства, технологические знания или бизнес-процессы.

Программное обеспечение, мобильные приложения и компьютерные программы, разработанные для использования на различных устройствах. Они включают в себя приложения для развлечения, управления, образования, коммуникации и других областей.

Полезные модели и объекты интеллектуальной собственности, связанные с растениями, генетическими материалами и орфанными лекарствами — это инновационные разработки, касающиеся сельского хозяйства, медицины и биотехнологий. Они могут включать новые сорта растений, генетически модифицированные организмы, генетические коды, лекарственные препараты для лечения редких заболеваний и другие сходные объекты.

Однако у режима IP-box есть и некоторые ограничения — например, не все интеллектуальные продукты могут считаться квалицируемыми активами, плюс есть определенные условия расчета налоговой ставки в зависимости от степени разработки продукта компанией. В экспертной статье об условиях режима IP-box на Кипре от инвестиционной компании SPM Real Estate вы можете узнать все детали и нюансы.

Никосия, Кипр

Бизнес на Кипре: почему инвесторы со всего мира открывают компании и покупают недвижимость на Кипре

Ежегодно на Кипре регистрируется более 1000 компаний, причем половина из них — зарубежные. Это релоцированный бизнес, который привлекают на остров мягкие налоговые условия и стабильная экономика. В стране происходит активная застройка новыми зданиями офисного типа, также пополняется жилой фонд, поскольку постоянно увеличивающееся количество релокантов создает растущий спрос на недвижимость. Это еще одна причина покупки недвижимости на острове как для бизнеса, так и для себя — диверсификация портфеля низкорисковыми инвестициями в недвижимость.

Растущий спрос обусловлен несколькими причинами:

Налоговые преимущества.

Налоговая система страны предлагает низкие ставки налогообложения и широкий спектр налоговых льгот, включая льготы для иностранных инвесторов и дивиденды.

Устойчивая экономика.

Кипр имеет стабильную экономику, основанную на разнообразных отраслях, таких как туризм, финансы, недвижимость и судостроение.

Географическое расположение.

Остров расположен в стратегическом месте между Европой, Африкой и Азией. Его географическое положение делает его удобной базой для бизнеса и торговли между континентами.

Качество жизни.

В стране высокое качество жизни с комфортным климатом, красивыми пляжами, богатой культурой и дружелюбным сообществом. Это привлекает многих инвесторов, которые ищут не только деловые возможности, но и приятную обстановку для проживания.

Членство в Европейском союзе.

У Кипра есть доступ к внутреннему рынку ЕС и дополнительные преимущества для бизнеса. Это облегчает торговлю с другими европейскими странами и обеспечивает высокие стандарты в области права и регулирования.

Иммиграционные программы.

Кипр предлагает различные программы привлечения инвесторов и предоставления видов на жительство. Например, вы можете получить ПМЖ на Кипре за инвестиции в недвижимость, экономику, акции. Страна очень комфортна для жизни и ведения бизнеса, а процесс получения ПМЖ по ускоренной программе занимает около 2 месяцев.

Все эти факторы делают средиземный остров привлекательным местом для инвесторов, которые стремятся оптимизировать свои бизнес-возможности и обеспечить стабильное финансовое будущее. И пока в других странах Европы происходят «качели» в секторе налогообложения, Кипр остается стабильной и тихой гаванью.