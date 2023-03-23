Новые, готовы к заселению. Подборка квартир на Кипре по цене от €60,000

Что может быть лучше полностью готовой к заселению квартиры в новостройке? Особенно, если речь идет о квартирах на Кипре, где количество солнечных дней в году приближается к максимально возможному — 340. В каталоге Realting мы нашли готовые к заселению квартиры на Кипре стоимостью от €60,000.

Управляющий директор Cyprus Sotheby’s International Realty, сооснователь и CEO компании Анастасия Янни во время вебинара «Релокация на Кипр. От выбора недвижимости до получения ПМЖ» рассказала, что сейчас релокация — одна из главных причин заинтересованности покупателей недвижимостью Кипра. Именно поэтому так актуален вопрос покупки недорогих и ликвидных объектов — таких, как, например, готовые квартиры в новостройке.

Жилой комплекс CAESAR BLUE

Один из уже построенных жилых комплексов на Кипре — CAESAR BLUE. Дом расположен всего в 100 метрах от моря. В комплексе развитая инфраструктура — на территории есть свой большой аквапарк, бассейны, крытые с подогревом, открытые на улице, SPA, фитнес-центр, детские игровые комплексы, магазины, рестораны, салоны красоты.

По словам продавца, жилой комплекс расположен в той части Кипра, где есть кристально чистые пляжи и прекрасная природа, чистый морской воздух. На пляжах до сих пор откладывают яйца гигантские черепахи, а в парках ходят дикие ослики. Кроме того, власти города внимательно следят за сохранением экологии на текущем уровне — например, на этих территориях введен запрет на удобрение почвы.

Поскольку это бывшая английская колония, образование осуществляется на мировом уровне, есть несколько университетов. Один из которых филиал Кембриджа, при нем так же есть школа, садик и колледж. Плюс для тех, кто получает ВНЖ есть бесплатное образование и медицинское обслуживание.

Квартира-студия площадью 50 кв.м. за €60,078

Студия 1 спальня Кипр, Кипр € 58,984 1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 8/10 Этаж

Квартира расположена на 8 этаже комплекса. Жилье полностью меблировано, укомплектовано всей необходимой бытовой техникой. Дизайн продуман таким образом, что область гостиной и кухни отделена от спальни. Плюс в квартире есть балкон.

Квартира площадью 75 кв.м. за €105,443

Квартира 2 спальни Кипр, Кипр € 103,523 3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 4/10 Этаж

Квартира находится на 4 этаже. Планировка включает гостиную-кухню, две спальни, совмещенный санузел и большой балкон с выходами в спальню и гостиную. Жилье полностью меблировано, укомплектовано всей необходимой бытовой техникой. Дизайн выполнен в нейтральных тонах, будущий собственник сможет добавить яркие детали по своему усмотрению.

Квартира площадью 58 кв.м. за €72,339

Квартира 1 спальня Кипр, Кипр € 71,021 2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 6/10 Этаж

На 6 этаже комплекса можно купить квартиру типа 1+1. В планировку входит гостиная с кухней, спальня и совмещенный санузел, плюс большая терраса с видом на море. Жилье полностью меблировано и укомплектовано всей необходимой бытовой техникой.

Квартира площадью 58 кв.м. за €71,726

Квартира 1 спальня Кипр, Кипр € 70,420 2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/10 Этаж

На 3 этаже жилого комплекса расположена стильная квартира с одной спальней и гостиной, совмещенной с кухней. Квартира полностью меблирована, есть вся необходимая бытовая техника — все буквально продумано до мелочей. Плюс в квартире есть терраса с видом на море.