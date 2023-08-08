Перед тем, как купить недвижимость на Кипре (как, впрочем, и в любой другой стране), опытный инвестор всегда изучит актуальные показатели премии странового риска. Для Кипра за год премия странового риска снизилась с 9% до 1,9%. Подробнее – в статье.

Разделение Кипра вызвало экономический спад, но ситуация улучшается

Республика Кипр представляет собой островное государство в восточной части Средиземного моря. Примерно треть его около полувека тому назад была провозглашена Турецкой Республикой Северного Кипра, признанной только Турцией. С 2004 года действует план ООН об объединении кипрских республик в единое государство. Столица обоих – город Никосия, разделённый так называемой зелёной зоной, которая является границей, практически свободной для пересечения. Республика Кипр вступила в Евросоюз и в зону евро, но не вошла в Шенгенскую зону.

Разделение грекоговорящей и туркоговорящей части острова вызвало экономический спад, который эффективно преодолевается в настоящее время. Недавние финансовые отчеты демонстрируют устойчивый рост ключевых показателей, стабильность и успешное развития. Одним из способов решения своих проблем в экономике и финансовой сфере Республика Кипр выбрала предоставление иностранным инвесторам права на получение кипрского гражданства. Житель любой страны и представитель любого вероисповедания может без труда осуществить инвестиции в недвижимость на Кипре. Инвестиции в недвижимость на Кипре могут приносить доход на ежемесячной основе при сдаче их в аренду, а также в виде чистого прироста стоимости

В отличие от большинства Европейских стран и государств Ближнего Востока Республика Кипр демонстрирует стабильность и успешное развитие.

Премия странового риска для Кипра

Одним из показателей инвестиционной привлекательности страны является величина премии за страновой риск (country risk premium, CRP), обычно рассчитываемая на основании доходности государственных ценных бумаг на мировых рынках. Правительство Республики Кипр выпускает долгосрочные государственные облигаций со сроком погашения 13 апреля 2033 года, номинированные в долларах США. Эти «еврооблигации» с успехом котируются на всех биржевых площадках.

В основу расчётов странового риска Республики Кипр были положены сведения о именно их доходности. Данные по величине премии за страновой риск Республики Кипр за последний год приведены на графике ниже. Полученные величины имеют устойчивую тенденцию к понижению. На 1 августа 2023 года для Кипра:

CRP = 1,90%.

Это – очень низкое значение странового риска, характеризующее чрезвычайно малую вероятность потери объектом недвижимости своей стоимости (полной или частичной) в результате вследствие действия общеэкономических, финансовых и социально-политических факторов, присутствующих в этой стране независимо от объекта недвижимости.