Купить квартиру на Кипре , чтобы приезжать летом на море или жить на берегу круглый год — это ли не мечта? И эта мечта не так неприступна, как кажется. Вот, например, на восточном побережье Кипра в городе Фамагуста за €50,232 можно купить очень симпатичную студию.

Прекрасная природа, чистые песчаные пляжи и красивейшее Средиземное море — вот основные, но далеко не самые яркие преимущества Северного Кипра. В СМИ эту страну окрестили «летучим голландцем», потому как лишь Турция признает ее как отдельное государство, остальные — как часть Республики Кипр. Но этот интересный факт лишь добавляет колорита Северному Кипру: здесь смешались турецкое гостепреимство, киприотские корни и греческие элементы культуры.

И здесь, в базе Realting.com, можно найти квартиры по вполне доступной цене. Например, в городе Фамагуста выставлена на продажу двухкомнатная квартира в современном жилом комплексе. Продавец указывает, что покупатель сможет выбрать студию уже на месте: есть варианты общей площадью 42 кв. м, 51 кв.м. и 52 кв. м.

Жилой комплекс расположен в 40 минутах езды от аэропорта Эрджан, 45 минут от аэропорта Ларнака, а также в 10 минутах от исторического центра города Фамагусты. На территории комплекса есть 5 коммунальных бассейнов, аквапарк, теннисный корт, тренажерный зал, мини-маркет, офис обслуживающей компании и SPA-центр. До красивого песчаного пляжа с удобным входом в воду 600 метров.

Студия, выставленная на продажу, состоит из спальни, гостиной, совмещенной с кухней, и ванной комнаты. В квартире сделан ремонт, и она полностью готова к заселению. На кухне установлена встроенная мебель, и будущий собственник может даже выбрать цвет столешницы.

Интерьер каждой квартиры продуман до мелочей, цветовая гамма выдержана в классических спокойных тонах. Однако яркие акцентные детали в каждой студии свои: где-то это красные шторы, где-то — бирюзовая мебель — есть из чего выбрать.

Кажется, что квартиры на Кипре должны стоить баснословных денег. Но в базе Realting.com есть недвижимость на любой вкус и кошелек. Заходите в раздел «недвижимость Кипра» и выбирайте свой вариант.