Как изменились цены на недвижимость Кипра за 1-й квартал 2023 года? Индекс
16.05.2023 18:00
Как менялась стоимость на квартиры, дома и офисы на Кипре в первом квартале 2023 года? Появились актуальные цифры.
Ежегодный Индекс недвижимости эксперты компаний RICS Cyprus Property Index и KPMG in Cyprus. Они регулярно отслеживают цены на основные виды недвижимости и арендную плату во всех районах Кипра.
Изменение стоимости недвижимости в годовом исчислении
В целом, недвижимость Кипра в первом квартале 2023 года дорожала, и больше всего — на квартиры:
- Квартиры подорожали на 10,97%.
- Дома подорожали на 8,48%.
- Офисы — на 9,63%.
Изменение арендной платы в годовом исчислении
В сравнении с прошлым годом арендная стоимость тоже показала рост. В наибольшей степени цены росли на апартаменты для отдыха, а также на объекты жилого сектора (квартиры и дома).
- Квартиры подорожали на 29,07%.
- Дома подорожали на 28,32%.
- Апартаменты для отдыха — на 31,35%.
- Офисы выросли в цене на 14,13%.
Доходность от аренды на Кипре в первом квартале 2023 года составила:
- от аренды квартир — 5,37%;
- домов — 2,86%;
- апартаментов для отдыха 5,71%;
- офисов — 5,35%.