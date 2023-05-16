Как менялась стоимость на квартиры, дома и офисы на Кипре в первом квартале 2023 года? Появились актуальные цифры.

Ежегодный Индекс недвижимости подготовили эксперты компаний RICS Cyprus Property Index и KPMG in Cyprus. Они регулярно отслеживают цены на основные виды недвижимости и арендную плату во всех районах Кипра.

Изменение стоимости недвижимости в годовом исчислении 

В целом, недвижимость Кипра в первом квартале 2023 года дорожала, и больше всего — на квартиры:

  • Квартиры подорожали на 10,97%.
  • Дома подорожали на 8,48%. 
  • Офисы — на 9,63%.

Изменение арендной платы в годовом исчислении

В сравнении с прошлым годом арендная стоимость тоже показала рост. В наибольшей степени цены росли на апартаменты для отдыха, а также на объекты жилого сектора (квартиры и дома). 

  • Квартиры подорожали на 29,07%. 
  • Дома подорожали на 28,32%. 
  • Апартаменты для отдыха — на 31,35%.
  • Офисы выросли в цене на 14,13%. 

Доходность от аренды на Кипре в первом квартале 2023 года составила: 

  • от аренды квартир — 5,37%; 
  • домов — 2,86%; 
  • апартаментов для отдыха 5,71%; 
  • офисов — 5,35%.