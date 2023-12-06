Кипр запускает программу «Золотые знания» для привлечения талантов. Рассказываем подробности
06.12.2023 15:30
Кипр («Golden Knowledge Programme»), призванную привлечь на остров высококвалифицированных специалистов в области технологий. Эта программа предлагает ускоренный путь к получению кипрского гражданства для иностранных граждан, обладающих исключительным опытом в области исследований и инноваций.
Ключевые моменты программы «Золотые знания»
Перечислим главное:
- Право на участие: программа открыта для иностранных граждан, имеющих высшее образование или эквивалентную квалификацию в соответствующей области науки, техники, инженерии или математики (STEM). Кандидаты также должны продемонстрировать значительный опыт и достижения в соответствующих областях знаний.
- Требования к инвестициям: в отличие от традиционных программ «гражданство за инвестиции», программа «Золотые знания» не требует конкретных вложений. Вместо этого кандидаты оцениваются на основе их потенциального вклада в развитие технологического сектора страны.
- Ускоренное получение гражданства: квалифицированные специалисты могут получить гражданство Кипра в ускоренные сроки, как правило, в течение шести месяцев после подачи заявления. Такой ускоренный процесс упрощает интеграцию технологических талантов в кипрское общество и облегчает их участие в инновационной экосистеме страны.
Какую пользу должна принести инициатива?
Предполагаемые преимущества программы:
- Повышение уровня технической экспертизы: приток профессионалов в области технологий принесет богатые знания, опыт и свежие взгляды, стимулируя инновации и повышая конкурентоспособность Кипра на глобальном технологическом рынке.
- Диверсификация экономики: привлекая талантливых специалистов и поощряя инновации, Кипр может снизить зависимость от традиционных отраслей и диверсифицировать свою экономику, создавая новые возможности для роста и устойчивого развития.
- Создание рабочих мест: это касается не только технологической сферы, но и смежных отраслей, таких как финансы, образование и здравоохранение. Это будет способствовать общему экономическому росту и повышению уровня жизни граждан Кипра.
Преимущества получения кипрского гражданства
Приобретение кипрского гражданства по программе «Золотые знания» предоставит иностранцам ряд преимуществ, в том числе:
- Безвизовые поездки по .
- Право на работу и проживание на Кипре.
- Доступ к образованию и здравоохранению.
- Возможность воссоединения семьи: граждане Кипра могут спонсировать своих супругов, детей и родителей-иждивенцев для получения вида на жительство и, в конечном итоге, гражданства.
Напомним, что на данный момент можно на сумму от €300,000 и получить ПМЖ этой страны.
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