Особое удовольствие — покупка уже готовой квартиры, где не нужно делать ремонт или что-то перестраивать, где не нужно ждать окончания строительства дома или сомневаться: построится ли дом вообще. Для тех, кому по душе именно такой вариант покупки квартир — стильная квартира на Кипре со спокойным интерьером.

Квартира 3 комнаты Ларнака, Кипр € 520,000 3 Количество комнат 100 м² 1/1 Этаж

Недвижимость на Кипре пользуется небывалым спросом, особенно среди инвесторов из стран, не входящих в ЕС. Те, кто всерьез занимаются инвестициями, выбирают именно новостройки на Кипре. А те покупатели, кому хочется жить на острове, все чаще «смотрят» в сторону уже готового жилья.

Представляем вам квартиру в городе Лимасол. Это второй по величине город на южном побережье острова с красивейшим пляжем Молос. До Ларнаки (одного из самых популярных туристических городов Кипра, куда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов) около 67 километров. В Лимасоле расположен старинный замок, парк скульптур с работами мастеров из разных стран и множество других достопримечательностей, которые точно стоит увидеть.

Квартира, которая выставлена на продажу в Лимасоле за €520,000, имеет общую площадь 100 кв.м. Планировка включает две спальни, гостиную с кухонным анексом и столовой зоной, 2 санузла, балкон.

Судя по фотографиям, квартира полностью готова к заселению, укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой. При этом дизайн интерьера выполнен в спокойной цветовой гамме без лишних ярких акцентов. Такое жилье определенно подойдет абсолютно любому покупателю, который уже после покупки сможет добавить сюда ярких деталей.

В спальнях мы видим стильный и лаконичный интерьер, где хорошо продумана система хранения. В каждой комнате установлен кондиционер.

С террасы сейчас можно увидеть море. Однако на фотографиях видно, что сейчас в районе ведется активное строительство, поэтому, скорее всего, в скором времени этот вид будет уже не таким прекрасным.