Скоро! Вебинар «Релокация на Кипр: от покупки недвижимости до получения ВНЖ» с компанией Cyprus Sotheby’s International Realty

Все вопросы релокации на Кипр, покупка недвижимости на острове или получение ВНЖ — обо всем этом в бесплатном вебинаре, который состоится уже 9 марта! Главный спикер вебинара — Анастасия Янни — сооснователь и управляющий директор Cyprus Sotheby’s International Realty. Эксперт ответит на все вопросы в прямом эфире.

О вебинаре и экспертах

За первый месяц 2023 года иностранцы уже заключили 594 договора купли-продажи недвижимости на Кипре — и интерес к острову только растет. Именно поэтому особенно актуальными становятся вопросы, связанные с релокацией на Кипр, покупкой недвижимости и получением ВНЖ.

Ответить на все эти вопросы во время вебинара сможет эксперт с многолетним опытом работы в сфере недвижимости Кипра — Анастасия Янни. Она является управляющим директором Cyprus Sotheby’s International Realty, сооснователем и CEO компании, имеет высшее образование в области недвижимости, 20-летний опыт работы на рынке недвижимости Кипра и на личном опыте знает, что значит переехать на Кипр.

Компания Cyprus Sotheby’s International Realty — ведущие специалисты по недвижимости и инвестициям Кипра. Именно здесь аккумулируются все знания о недвижимости в любых сегментах и самых разных ценовых категориях. Многолетний опыт компании позволяет виртуозно ориентироваться в кипрском законодательстве и чутко реагировать на малейшие изменения в тенденциях рынка недвижимости.

Программа вебинара:

Во время вебинара, который пройдет 9 марта 2023 года, будет обсуждаться:

Схема релокации с покупкой недвижимости, легализация.

Различные варианты получения ВНЖ, ПМЖ. Преимущества одних и недостатки других.

Социализация.

Программа вебинара будет включать следующие блоки:

Задумались о релокации? С чего начать. Релокация с покупкой недвижимости. Расходы на недвижимость при покупке: цены, налоги, сборы, затраты на содержание. Легализация: Виды ВНЖ и ПМЖ. Социализация, образование, медицина, путь к комфортной жизни на Кипре. Возможности для бизнеса. Вопросы и ответы.

Дата и время вебинара

Дата вебинара: 9 марта 2023 года

Время вебинара: 16:00 (Кипр) | 17:00 (Москва)

Вебинар будет проводиться при поддержке Realting.

Зарегистрироваться на вебинар можно ЗДЕСЬ.