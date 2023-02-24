Скоро! Вебинар «Релокация на Кипр: от покупки недвижимости до получения ВНЖ» с компанией Cyprus Sotheby’s International Realty
Все вопросы релокации на Кипр, покупка недвижимости на острове или получение ВНЖ — обо всем этом в бесплатном вебинаре, который состоится уже 9 марта! Главный спикер вебинара — Анастасия Янни — сооснователь и управляющий директор Cyprus Sotheby’s International Realty. Эксперт ответит на все вопросы в прямом эфире.
О вебинаре и экспертах
За первый месяц 2023 года иностранцы уже заключили 594 договора купли-продажи недвижимости на Кипре — и интерес к острову только растет. Именно поэтому особенно актуальными становятся вопросы, связанные с релокацией на Кипр, покупкой недвижимости и получением ВНЖ.
Ответить на все эти вопросы во время вебинара сможет эксперт с многолетним опытом работы в сфере недвижимости Кипра — Анастасия Янни. Она является управляющим директором Cyprus Sotheby’s International Realty, сооснователем и CEO компании, имеет высшее образование в области недвижимости, 20-летний опыт работы на рынке недвижимости Кипра и на личном опыте знает, что значит переехать на Кипр.
Компания Cyprus Sotheby’s International Realty — ведущие специалисты по недвижимости и инвестициям Кипра. Именно здесь аккумулируются все знания о недвижимости в любых сегментах и самых разных ценовых категориях. Многолетний опыт компании позволяет виртуозно ориентироваться в кипрском законодательстве и чутко реагировать на малейшие изменения в тенденциях рынка недвижимости.
Программа вебинара:
Во время вебинара, который пройдет 9 марта 2023 года, будет обсуждаться:
- Схема релокации с покупкой недвижимости, легализация.
- Различные варианты получения ВНЖ, ПМЖ. Преимущества одних и недостатки других.
- Социализация.
Программа вебинара будет включать следующие блоки:
- Задумались о релокации? С чего начать.
- Релокация с покупкой недвижимости.
- Расходы на недвижимость при покупке: цены, налоги, сборы, затраты на содержание.
- Легализация: Виды ВНЖ и ПМЖ.
- Социализация, образование, медицина, путь к комфортной жизни на Кипре.
- Возможности для бизнеса.
- Вопросы и ответы.
Дата и время вебинара
Дата вебинара: 9 марта 2023 года
Время вебинара: 16:00 (Кипр) | 17:00 (Москва)
Вебинар будет проводиться при поддержке Realting.
Зарегистрироваться на вебинар можно ЗДЕСЬ.