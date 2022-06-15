Партнерский материал

Северный Кипр славится своим ласковым солнцем, золотыми песчаными пляжами, вкусной (и полезной!) едой и невысокими ценами на недвижимость. Точнее, еще недавно невысокими — стоимость квадратного метра в республике растет семимильными шагами. Вместе с директором по продажам АН Luxe Home Cyprys Марией Куршун мы подобрали для наших читателей 5 самых крутых новостроек Северного Кипра на любой бюджет. Но почему на них стоит взглянуть именно сейчас?

«Срок амортизации большинства объектов 8-12 лет». Что это значит?

Около 50 лет назад остров Кипр был разделен на греческую и турецкую часть. В итоге Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) — это частично признанное государство, которое расположено на северной части острова Кипр. На довольно небольшой территории проживает всего около 300,000 человек, однако у республики есть свой президент и правительство.

Остров со всех сторон омывается Средиземным морем и имеет идеальный жаркий климат — более 320 солнечных дней в году. В итоге Северный Кипр ежегодно посещают более 1 миллиона иностранных туристов. Поэтому не удивительно, что основу экономики ТРСК составляет сфера услуг, однако в республике также развивается легкая промышленность и сельское хозяйство. Довольно быстрыми темпами развивается и система образования. Более 120 000 студентов учатся в течение года в ТРСК, и их количество только растет.

Директор по продажам АН Luxe Home Cyprys Мария Куршун считает, что инвестиционная привлекательность Северного Кипра сейчас высока, и доказательством тому постоянно растущее количество инвесторов. По ее словам, только за последние 5 лет количество иностранных покупателей объектов недвижимости в республике увечилось в несколько раз.

— Расскажите подробнее: почему именно сейчас стоит покупать недвижимость на Северном Кипре?

— Справедливости ради, стоит сказать, что самым выгодным временем для приобретения недвижимости на Северном Кипре был период до 2015 года — к сегодняшнему дню стоимость квартир в некоторых городах выросла буквально в 2-3 раза. Однако в те времена покупатель не всегда мог предугадать, какой именно район или город даст больший рост цен на объекты недвижимости, где будет лучше развита инфраструктура.

Сегодня можно сказать: покупка квартиры или дома на Северном Кипре — это уже гораздо более прогнозируемое получение дохода. Стоимость квадратного метра на Северном Кипре продолжает расти вот уже 9 лет. И, если раньше годовой прирост составлял около 10%, в 2022 году стоимость недвижимости растет гораздо более быстрыми темпами. Причин тому несколько: наконец-то реализованный отложенный из-за пандемии покупательский спрос, быстро развивающаяся инфраструктура, приток европейского капитала, низкие налоги для привлечения инвестиций. Как итог — люди со всех уголков мира стали приезжать на Северный Кипр не только для того, чтобы отдохнуть и насладиться прекрасными пляжами, но и для того, чтобы приобрести здесь объекты недвижимости.

Однако перед тем, как купить квартиру на Северном Кипре, нужно четко понимать, с какой целью вы ее приобретаете: для того, чтобы сдавать в аренду (инвестиционная цель), или для того, чтобы жить в этой квартире самому. Срок окупаемости инвестиционной недвижимости варьируется от 9 до 13 лет, но здесь, конечно, много зависит от качественных характеристик жилого комплекса. При этом срок амортизации большинства вновь построенных объектов недвижимости составляет всего 8-12 лет. Это значит, что всего около 8 лет потребуется квартире или дому, чтобы увеличить свою стоимость только за счет дохода от аренды. Для сравнения, в большинстве европейских стран этот период колеблется между 17-25 годами (у недвижимости на берегу моря в мегаполисах может быть до 50 лет). Поэтому можно сказать, что покупка дома для инвестиций на Кипре очень выгодна, даже если учитывать только период амортизации недвижимости. В дополнение к доходу от аренды этот период может быть сокращен за счет постоянно растущей стоимости недвижимости.

— Есть ли еще какие-то бонусы от государства для покупателей недвижимости?

— Все покупатели недвижимости, проживающие в республике, имеют право получить ВНЖ, которое затем можно продлевать. Весь процесс абсолютно несложный, и ВНЖ можно получить уже на этапе внесения первоначального платежа за квартиру или дом.

Не уверена, что это можно назвать бонусами именно от государства, но на Северном Кипре действительно низкие цены на продукты в магазинах, низкий уровень преступности, прекрасная экология и чудесная природа. Кипрский климат считается одним из самых полезных в мире — не зря же Северный Кипр попал в десятку лучших стран для жизни на пенсии.

— Может ли иностранец сам купить недвижимость на Северном Кипре?

— Местные и иностранцы могут легко купить дом на Кипре. Процесс покупки дома в ТРСК очень простой, однако иностранцам нужно знать некоторые нюансы. Именно поэтому я рекомендую оформить доверенность на проведение процедур покупки недвижимости. Чаще всего такая доверенность оформляется на кипрского юриста.

Также покупатели должны знать, в какой именно проект нужно вкладывать свои средства: в каком городе, районе, жилом комплексе. Важны даже такие, казалось бы, мелочи, как вид из окна (к слову, вид на море иногда проигрывает прекрасному виду на закат над городом). И как раз наша задача — помочь покупателю найти максимально выгодный жилой комплекс, чтобы инвестиции стали максимально прибыльными в кратчайшие сроки.

ТОП-5 новостроек на Северном Кипре

— Я выбрала именно эти новостройки на Северном Кипре, потому что они подойдут инвесторам с любым бюджетом. При этом эти новостройки отличаются высоким качеством строительства, отличным расположением и хорошо развитой инфраструктурой рядом. Все это вкупе дает гарантию, что по окончанию строительства их цена вырастет как минимум на 40%.

Квартира-студия за €65,732

В одном из самых лучших городов Северного Кипра — Эсентепе — можно выбрать несколько новостроек. В переводе с турецкого языка Эсентепе — ветреный холм, но это вовсе не значит, что здесь дуют сильные ветра. Это один из самых излюбленных туристических городов, где сосновый бор встречается с горной цепью Кирении. Недалеко не менее прекрасный полуостров Карпас, где, по мнению местных жителей, одни из самых лучших пляжей.

В самом сердеце Эсентепе строится жилой комплекс с отличным видом на морское побережье. Это малоэтажная застройка, состоящая из многоквартирных домов, на несколько квартир каждый. На территории комплекса будут организованы релакс-зоны с бассейнами под открытым небом.

Однокомнатная квартира в этом жилом комплексе стоит от €65,732. За эти деньги продавец предлагает жилье общей площадью 47 кв. м. Сюда входит одна спальня и гостиная, совмещенная с кухней.

Квартира-студия за €77,697

Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра €76,477 1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² Количество этажей 2

В этом же городе есть жилой комплекс, где можно приобрести двухэтажную квартиру за €77,697. Это будет жилье с одной спальней и террасой с прекрасным видом на море. Общая площадь квартиры — 43 кв. м. Комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.









Вилла на четыре спальни за €304,063

В Эсентепе за €304,063 можно купить двухэтажную виллу общей площадью 285 квадратных метров. Это будет дом с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами. К дому также прилагается собственный земельный участок площадью 5,6 соток.







Вилла с террасой на крыше за €357,406

Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра €412,294 4 Количество комнат 3 ванных комнат 290 м² Количество этажей 2

В этом же прекрасном регионе в строящемся жилом комплексе за €357,406 можно купить собственную виллу общей площадью 290 кв. м. Изюминка этого варианта — две террасы, одна из которых расположена на крыше. На данный момент в этом жилом комплексе еще есть выбор, и поэтому покупатель сможет выбрать дом своей мечты с самым красивым видом на море.

Вилла состоит из четырех спален и большой гостиной, совмещенной с кухней. Панорамное остекление позволит дневному свету буквально заливать каждую комнату своим мягким теплом.





Особняк на 8 комнат в Трикомо за €2,988,342

Особняк 8 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра €2,74 млн 8 Количество комнат 4 ванных комнат 527 м²

В штате Фамагуста есть город Трикомо — один из самых популярных туристических городсков прямо на побережье Средиземного моря. Сейчас там строится по-настоящему уникальный особняк для самых требовательных покупателей.

Общая площадь особняка — 575 кв. м. В доме есть открытая терраса общей площадью 310 кв. м. и подвал площадью 175 кв. м. На первом этаже дома расположен вестибюль, гостевой санузел, гостиная и обеденная зона, кабинет, три спальни (одна из которых имеет собственный санузел и гардеробную). На цокольном этаже есть прихожая, турецкая баня, сауна, тренажерный зал, холодный душ, бар, кинозал.

В отделке дома использованы только высококлассные материалы: гранит, мрамор, натуральные камень, дерево. Все работы по стеклу сделаны с тепло- и звукоизоляционными соединениями из белого алюминия.

Возле дома построен бассейн с комбинированной гидромассажной баней и отдельным детским бассейном. Для внутренней и внешней отделки бассейна использована первоклассная керамика.

Поверьте, этот дом просто надо увидеть, и вы влюбитесь с первого взгляда.