Апартаменты на Бали в Чангу № 450

Wana Giri, Индонезия

от €2,06 млн

755–1 050 м² 2

Сдача в: 2024

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Жилой комплекс с шикарными вилами EXCLUSIVE VILLA COLLECTION расположены в Бераве, самом популярном на Бали. Виллы с просторными планировками: THE ATMAN - 755 кв.м. Идеально для тех, кто ищет простора, роскоши и покоя. THE SAMADHI - 1 050,00 кв.м. Для тех, кто ищет блеска и безмятежности. Дизайн интерьера оформлен с использованием экзотических элементов. Частные бассейны, террасы на крышах и изысканные открытые жилые пространства. Доступна рассрочка на 18 месяцев. ROI 12 - 15%. Погрузитесь в атмосферу наслаждения и безмятежности благодаря легкому доступу к пляжу. Наслаждайтесь закатом с видом на океан и приводите в порядок разум, душу и тело. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.