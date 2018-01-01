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Апартаменты в Чангу

Canggu, Индонезия
от
€183,465
;
6
Описание Описание
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О комплексе

Апартаменты

  • 1 этаж
  • 1 спальня
  • Терраса с собственным садом


Площадь:
Апартаменты - 71 м²

Цена: 200 000 $ ( 2 817 $ за м²)

Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 150 $
Загрузка  - 75 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 112,5 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 39 600 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 28 080 $ (14%)
Окупаемость - 7-10 лет

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 3 квартал 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет + продление

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Апартаменты в Чангу
Canggu, Индонезия
от
€183,465
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Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Премиальные квартиры с панорамным видом на океан. Квартиры с одной спальней (50 кв.м.). Интерьер продуман до малейших деталей, полная отделка, новая мебель и новейшая бытовая техника. Годовая окупаемость - 13-20%. Первоначальный взнос - 25%. Комплекс расположен в 7 минут до пляжа Паданг и 5 минут до пляжа Бингин. Вблизи от социальной инфраструктуры для комфортного проживания. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка. Звоните или пишите, расскажем все о недвижимости на Бали и подберем по вашим пожеланиям. Консультация абсолютно БЕСПЛАТНО.
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