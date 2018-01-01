Апартаменты на Бали в Чангу

Canggu, Индонезия

от €123,055

Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, квартиры с 1 и 2 спальнями, виллы с 2-5 спальнями. Инфраструктура комплекса: Беговая дорожка вокруг комплекса Co-working Спортивная площадка Детская площадка SPA-зона (сауна, джакузи, массажи) Ресторан Большой плавательный бассейн Площадка для йоги Мини-кинотеатр Паркинг Срок строительства комплекса - 20 месяцев. Форма собственности: leasehold на 25 лет + продление на 20 лет. Преимущества Доступна рассрочка: 50% первый взнос + 50% на период до 1 года Средняя доходность - 15% Расположение и объекты поблизости Резидентам доступен большой выбор ресторанов с европейской и азиатской кухней, кафе и баров, магазинов, студий йоги и массажных салонов в шаговой доступности. До пляжа можно доехать за 12-15 минут.