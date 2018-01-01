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Апартаменты на Бали в Чангу

Canggu, Индонезия
от
€163,564
;
5
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О комплексе

Апартаменты

  • У океана
  • Панорамный вид
  • Бассейн
  • 1 спальня


Площадь:
Здание - 47 м²

Цена: 180 000 $ (3 830 $ за м²)

Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 150 $
Загрузка - 80%
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 120 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 43 200 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 38 448 $ (21 %)
Окупаемость - 5 лет

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление
Окончание строительства: сентябрь 2024

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
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Класс
Класс
Комфорт-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Апартаменты на Бали в Чангу
Canggu, Индонезия
от
€163,564
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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