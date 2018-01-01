Апартаменты на Бали в Чангу

Апартаменты
Площадь:
Здание - 47 м²
Цена: 180 000 $ (3 830 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 150 $
Загрузка - 80%
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 120 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 43 200 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 38 448 $ (21 %)
Окупаемость - 5 лет
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление
Окончание строительства: сентябрь 2024