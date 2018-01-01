Апартаменты с выходом на руфтоп

Canggu, Индонезия

от €128,357

58–108 м² 4

Сдача в: 2024

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Виллы BUWIT LOFT, окруженные рисовыми полями, в популярном и развитом районе Чангу. В нескольких минутах езды от пляжа Переренан, Ньяни. Виллы - 1/2-спальные мини-лофты, а также 1/2 спальные лофты, которые отличаются площадью, полностью меблированы под ключ. Виллы созданы в минималистичном стиле, в современном дизайне, где пространство оптимизировано для лучшего комфорта. Минимальный первоначальный взнос - 10%. Период окупаемости вилл за 5-6 лет. Благодаря своей локации и современности. Районе Чангу очень пользуется популярностью среди туристов, но и очень комфортен для постоянного проживания. Прогнозный ROI около 15-17%. Комплекс вблизи от развитой и социальной инфраструктуры: медицинские учреждение, бары, клубы, кафе, школы, рестораны. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Бали под Ваш бюджет и пожелания! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.