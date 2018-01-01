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Апартаменты с выходом на руфтоп

Денпасар, Индонезия
от
€220,041
;
5
Описание Описание
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О комплексе

Апартаменты

  • 1 спальня
  • Вид на океан
  • Бассейн
  • Тренажерный зал


Площадь:
Площадь объекта - 60,58 м²

Цена: 240
000 $ (3 962 $ за м² )

Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки - 160 $
Загрузка - 70 %
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта: 112 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 40 880 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 25 171 $ (14,38 %)
Окупаемость - 7 - 10 лет

Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)


Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление
Срок окончания строительства: 2 Квартал 2023 года 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Денпасар, Индонезия

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Апартаменты с выходом на руфтоп
Денпасар, Индонезия
от
€220,041
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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