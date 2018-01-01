  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Апартаменты на Бали в Чангу

Апартаменты на Бали в Чангу

Canggu, Индонезия
от
€99,956
;
8
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Апартаменты

  • Rooftop на крыше комплекса
  • Студия
  • Кухонная зона


Площадь:
Апартаменты - 35 м²

Цена: 110 000 $ (3 143 $ за м² )

Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 70 %
Выручка в сутки с учетом загрузки - 49 $ 
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 17 640 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 12 348 $ (11 %)
Окупаемость - 8 - 9 лет 

Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
110 000 $
Цена продажи:
180 000 $
Прибыль:
70 000 $ (63 %)

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства - июнь 2025
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет + продление

Дополнительно

  • Охрана
  • Управляющая компания
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€756,619
Жилой комплекс Охраняемый комплекс таунхаусов премиум класса с бассейнами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Денпасар, Индонезия
от
€173,188
Жилой комплекс SUOM
Canggu, Индонезия
от
€240,803
Жилой комплекс Infinity
Candidasa, Индонезия
от
€204,455
Жилой комплекс Modern
Денпасар, Индонезия
от
€236,259
Вы просматриваете
Апартаменты на Бали в Чангу
Canggu, Индонезия
от
€99,956
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€2,92 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются эксклюзивные виллы с 5-звездочным обслуживанием и панорамными видами на океан, террасами на крыше и бассейнами 108 м2. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжей и пляжных клубом, кафе и ресторанов. Пляж Берава находится на юго-западном побережье острова Бали.
Жилой комплекс 5 STORIES
Жилой комплекс 5 STORIES
Wana Giri, Индонезия
от
€363,476
Площадь 98–134 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Жилой комплекс 5 STORIES построен из пяти вилл, расположенных в идеальном районе Переренане, в 800 метрах от пляжа. Современная 3-комнатная вилла с просторной гостиной зоной и кухней с панорамными окнами. Особенность виллы - в просторной террасе рядом с частным бассейном, откуда открывается магический вид на рисовые поля и закат. С первоначальным взносом 50% и беспроцентной рассрочки на год. Здесь вы по-настоящему сможете уединиться с природой и почувствовать всю магию острова Бали. Инфраструктура комплекса: - Открытая терраса; - Бассейн; - Паркинг; - Охраняемая территория 24/7; - Зоны для медитации и йоги; - Ландшафтный дизайн. Рядом вся необходимая инфраструктура: - уютные кафе и лучшие рестораны; - детские сады; - спортивные клубы и пляжные резорты. Каждый год рост стоимости аренды на Бали увеличивается на 15-20%. Позвоните или напишите, мы с удовольствием предоставим всю информацию и проконсультируем Вас бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Ungasan, Индонезия
от
€398,789
Агентство: TRANIO
Предлагаются различные виллы и таунхаусы в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га. Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитнес-центром, супермаркетом и бутиками, школой и детским садом, бассейном с морской водой 40х50 м. Преимущества пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду гибкая схема оплаты Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Бали, рядом с 5-звездочными отелями, в 500 метрах от пляжа Меласти.
Realting.com
Перейти