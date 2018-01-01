Апартаменты на Бали в Чангу

Апартаменты
Площадь:
Апартаменты - 35 м²
Цена: 110 000 $ (3 143 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 70 %
Выручка в сутки с учетом загрузки - 49 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 17 640 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 12 348 $ (11 %)
Окупаемость - 8 - 9 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
110 000 $
Цена продажи:
180 000 $
Прибыль:
70 000 $ (63 %)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства - июнь 2025
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет + продление