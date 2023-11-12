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Дома в Неа-Каликратия, Греция

коттеджи
9
30 объектов найдено
Дом 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Частный дом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия в районе пляжа Вергия в 350 метра…
€110,000
Дом 3 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Каликратия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Эта мезонетта расположена в комплексе перед пляжем в 3 км от деревни Калликратия. Есть частн…
€420,000
Дом 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Дом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия, всего в 250 метрах от пляжа. Дом построе…
€180,000
Дом 4 спальни в Agios Pavlos, Греция
Дом 4 спальни
Agios Pavlos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Дом расположен в пригороде деревни Неа Ираклия, всего в 100 метрах от пляжа. Дом построен на…
€610,000
Дом 2 спальни в Поселение "Вина", Греция
Дом 2 спальни
Поселение "Вина", Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Код недвижимости: HPS4023 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Неа Калликратейя за €225.000 . Эт…
€225,000
Дом 2 спальни в Поселение "Вина", Греция
Дом 2 спальни
Поселение "Вина", Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Код недвижимости: HPS4024 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Неа Калликратейя за €240.000 . Эт…
€240,000
Дом 2 спальни в Поселение "Вина", Греция
Дом 2 спальни
Поселение "Вина", Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Код недвижимости: HPS4019 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Неа Калликратейя за €275.000 . Эт…
€275,000
Дом 3 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Каликратия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Отдельно стоящий дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия на пляже Микониа…
€135,000
Дом 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 2
This maisonettes are located in the suburbs of Kallikratia village 200 meters to the sea and…
€120,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Поселение Феникс", Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Поселение Феникс", Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€300,000
Шале 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Поселение "Вина", Греция
Шале 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Поселение "Вина", Греция
Комнаты 10
Площадь 370 м²
Этаж -1
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
€950,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Поселение "Геопоника", Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€490,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Pavlos, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Pavlos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€170,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings в Поселение "Вина", Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings
Поселение "Вина", Греция
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спально…
€90,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Поселение "Геопоника", Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€125,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Поселение "Геопоника", Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из гостиной, одно…
€110,000
Дом 6 спален с Spalni в Неа-Каликратия, Греция
Дом 6 спален с Spalni
Неа-Каликратия, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 349 м²
Вилла расположена в окрестностях Калликратии, всего в 200 метрах от пляжа и имеет фантастиче…
€700,000
Дом 4 спальни с Spalni в Неа-Каликратия, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Неа-Каликратия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этот мезонетта расположен в комплексе напротив пляжа в 3 км от деревни Калликратия. Есть час…
€450,000
Дом 4 спальни с Spalni в Неа-Каликратия, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Неа-Каликратия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Дом расположен в окрестностях Калликратии всего в 200 метрах от пляжа и имеет вид на море. Т…
€390,000
Дом 3 спальни с Spalni в Неа-Каликратия, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Неа-Каликратия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
The house is located 200 meters from the beach and 2 km from Nea Kallikratia village where t…
€230,000
Дом 3 спальни с Spalni в Неа-Каликратия, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Неа-Каликратия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Дом расположен в пригороде деревни Неа Гония, в 8 км от популярной деревни Неа Калликратия и…
€190,000
Дом 4 спальни с Spalni в Неа-Каликратия, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Неа-Каликратия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Эта вилла расположена в районе Созополи, недалеко от деревни Калликратейя, в 1 км от живопис…
€600,000
Коттедж 6 комнат с furnishings в Agios Pavlos, Греция
Коттедж 6 комнат с furnishings
Agios Pavlos, Греция
Комнаты 6
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж в крупном прибрежном городке. Дом состоит из двух этажей, каждый из которы…
€630,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Поселение "Бомботейка", Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Поселение "Бомботейка", Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€160,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Agios Pavlos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Pavlos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
€850,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Поселение Феникс", Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Поселение Феникс", Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 4 спал…
€600,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Agios Pavlos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Agios Pavlos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 324 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных,…
€350,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Поселение "Геопоника", Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
€240,000
Дом 5 комнат в Поселение "Геопоника", Греция
Дом 5 комнат
Поселение "Геопоника", Греция
Комнаты 5
Площадь 150 м²
For sale a furnished house of 150 m² in Kallikrateia
€360,000
Дом 4 комнаты с Spalni в Agios Pavlos, Греция
Дом 4 комнаты с Spalni
Agios Pavlos, Греция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
For sale a 2-storey house of 160 m² in Agios Pavlos. Ground floor: under constraction First…
€250,000
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