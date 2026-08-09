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Дома в Nea Kallikrateia, Греция

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таунхаусы
5
36 объектов найдено
Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$311,019
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается таунхаус площадью 55 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$206,624
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Расположенный в потрясающем регионе Халкидики, этот отдельный дом в комплексе предлагает рос…
$239,211
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Halkidiki Properties
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TekceTekce
Коттедж 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
$295,177
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Grekodom Development
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Дом 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Дом 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 300 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$206,194
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$401,441
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Этаж -1/-1
Добро пожаловать в эту потрясающую набережную, расположенную в красивом районе Халкидики, Гр…
$1,71 млн
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Halkidiki Properties
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Дом 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Дом 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современный комплекс расположен в пригороде деревни Неа Калликратия, в пляжной зоне Миконяти…
$306,313
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$514,154
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Grekodom Development
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Дом 3 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Дом 3 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Мезонет расположен в 150 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. В здании есть лифт. Ме…
$287,981
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Вилла 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Представляем потрясающий Maisonette в Халкидики, Греция, в настоящее время находится в стади…
$296,166
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Halkidiki Properties
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Коттедж 4 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
$354,213
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 3 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Расположенный в красивом районе Халкидики, этот просторный мезонет предлагает потрясающий от…
$478,422
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Halkidiki Properties
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Вилла 6 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 6 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Этаж -2/-2
Уникальный отдельно стоящий дом в очень красивом месте в Неа Пропонтида, в маленьком раю Хал…
$706,242
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж -1/-1
Представляем потрясающий отдельный дом для продажи в Халкидики, Греция. Это свойство предлаг…
$410,076
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Halkidiki Properties
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Коттедж в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж
Nea Kallikrateia, Греция
Площадь 65 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
$219,096
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Дом 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Дом расположен в популярной деревне Неа Калликратия всего в 200 метрах от пляжа. Имеется час…
$247,664
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Дом 3 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Дом 3 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Новое здание с апартаментами и мезонетами расположено в 200 метрах от песчаного пляжа в Неа …
$288,975
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Вилла в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 4
Площадь 420 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
$1,00 млн
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Grekodom Development
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Вилла 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Представляем потрясающий Maisonette в Халкидики, Греция, в стадии строительства с удивительн…
$210,734
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Halkidiki Properties
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Дом 3 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Дом 3 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 300 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$368,616
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Дом 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Дом 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 500 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$294,754
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$514,154
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 5 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж -2/-2
Уникальный отдельно стоящий дом в замечательном месте в Неа Пропонтида, в самом сердце Халки…
$512,595
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Halkidiki Properties
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Вилла в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла
Nea Kallikrateia, Греция
Площадь 205 м²
Вилла расположена в 5 км от деревни Неа Ираклия и в 490 метрах от ближайшего пляжа. Дом по…
$802,882
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Grekodom Development
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Дом 4 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Дом 4 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Дом с садом расположен в окрестностях деревни Неа Калликратия в 1700 метрах от песчаного пля…
$369,888
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Дом 3 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Дом 3 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Мезонет расположен в окрестностях деревни Неа Калликратия в 1100 метрах от песчаного пляжа. …
$282,221
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Дом 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Дом 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Дом расположен в окрестностях популярной деревни Неа Калликратия, в районе пляжа Аммос, всег…
$219,621
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Вилла 6 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 6 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Испытайте превосходное приморское проживание в этом отдельно стоящем доме в хорошем состояни…
$398,685
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Halkidiki Properties
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Вилла 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Представляем этот недавно построенный отдельно стоящий дом в потрясающем месте в Халкидики, …
$341,730
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Halkidiki Properties
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