ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
Неа-Каликратия
Дома
Дома в Неа-Каликратия, Греция
коттеджи
9
Дом
Очистить
30 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
2
1
48 м²
Частный дом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия в районе пляжа Вергия в 350 метра…
€110,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3
2
135 м²
Эта мезонетта расположена в комплексе перед пляжем в 3 км от деревни Калликратия. Есть частн…
€420,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
2
2
110 м²
Дом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия, всего в 250 метрах от пляжа. Дом построе…
€180,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Agios Pavlos, Греция
4
3
254 м²
Дом расположен в пригороде деревни Неа Ираклия, всего в 100 метрах от пляжа. Дом построен на…
€610,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Поселение "Вина", Греция
2
2
67 м²
Код недвижимости: HPS4023 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Неа Калликратейя за €225.000 . Эт…
€225,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Поселение "Вина", Греция
2
2
74 м²
Код недвижимости: HPS4024 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Неа Калликратейя за €240.000 . Эт…
€240,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Поселение "Вина", Греция
2
2
74 м²
Код недвижимости: HPS4019 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Неа Калликратейя за €275.000 . Эт…
€275,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3
2
80 м²
1
Отдельно стоящий дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия на пляже Микониа…
€135,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
2
1
58 м²
2
This maisonettes are located in the suburbs of Kallikratia village 200 meters to the sea and…
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с furnishings
Поселение Феникс", Греция
6
2
360 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€300,000
Рекомендовать
Шале 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Поселение "Вина", Греция
10
370 м²
-1
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
€950,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
4
1
90 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€490,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Pavlos, Греция
9
3
320 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings
Поселение "Вина", Греция
2
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спально…
€90,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
4
2
80 м²
1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€125,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
1
25 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из гостиной, одно…
€110,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с Spalni
Неа-Каликратия, Греция
6
4
349 м²
Вилла расположена в окрестностях Калликратии, всего в 200 метрах от пляжа и имеет фантастиче…
€700,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с Spalni
Неа-Каликратия, Греция
4
3
150 м²
Этот мезонетта расположен в комплексе напротив пляжа в 3 км от деревни Калликратия. Есть час…
€450,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с Spalni
Неа-Каликратия, Греция
4
2
191 м²
Дом расположен в окрестностях Калликратии всего в 200 метрах от пляжа и имеет вид на море. Т…
€390,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с Spalni
Неа-Каликратия, Греция
3
1
60 м²
The house is located 200 meters from the beach and 2 km from Nea Kallikratia village where t…
€230,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с Spalni
Неа-Каликратия, Греция
3
1
200 м²
Дом расположен в пригороде деревни Неа Гония, в 8 км от популярной деревни Неа Калликратия и…
€190,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с Spalni
Неа-Каликратия, Греция
4
3
300 м²
Эта вилла расположена в районе Созополи, недалеко от деревни Калликратейя, в 1 км от живопис…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат с furnishings
Agios Pavlos, Греция
6
285 м²
2
Продается коттедж в крупном прибрежном городке. Дом состоит из двух этажей, каждый из которы…
€630,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Поселение "Бомботейка", Греция
3
1
70 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€160,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Pavlos, Греция
6
3
420 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
€850,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Поселение Феникс", Греция
10
4
250 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 4 спал…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Agios Pavlos, Греция
7
3
324 м²
2
Продается 3-этажная вилла площадью 324 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных,…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
4
1
85 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
€240,000
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Поселение "Геопоника", Греция
5
150 м²
For sale a furnished house of 150 m² in Kallikrateia
€360,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с Spalni
Agios Pavlos, Греция
4
160 м²
For sale a 2-storey house of 160 m² in Agios Pavlos. Ground floor: under constraction First…
€250,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL