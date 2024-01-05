ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Недвижимость в 18 странах
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
Неа-Муданья
Дома
Дома в Неа-Муданья, Греция
виллы
4
коттеджи
26
таунхаусы
3
Дом
Очистить
47 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
5
4
163 м²
3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2
1
70 м²
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Здание расположено в Дионисиу Паралия вс…
€215,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Dionisiou Beach, Греция
4
4
260 м²
Код недвижимости: HPS4487 - Вилла НА ПРОДАЖУ в Муданья Флогита за 1 250 000 евро. Это 260 кв…
€1,25 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2
1
65 м²
1
Мезонеты расположены в пригороде деревни Паралия Дионисиу в районе Портарии, в 500 метрах от…
€125,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
3
2
235 м²
Мезонет расположен в городе Неа Мудания в элитном районе Элеоноса, в 800 метрах от пляжа. Эт…
€358,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Dionisiou Beach, Греция
5
3
135 м²
1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
5
2
500 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€540,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2
2
91 м²
Этот комплекс расположен в деревне Дионисиу Паралия, всего в 220 метрах от прекрасного песча…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2
2
130 м²
Комплекс из 3 домов расположен в пригороде тихой дачи. Пляж Паралия Дионисиу находится в 300…
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
3
1
120 м²
2
Этот мезонет расположен в городе Неа Мудания, в 2400 метрах от прекрасного песчаного пляжа, …
€210,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Dionisiou Beach, Греция
7
2
240 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
€850,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2
1
72 м²
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Комплекс мезонетов расположен в комплекс…
€175,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
2
1
82 м²
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Здание расположено в городе Неа Мудания …
€210,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коттедж 4 спальни с видом на город
Dionisiou Beach, Греция
5
2
230 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
€500,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Муданья, Греция
5
250 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море
€270,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
3
4
370 м²
Отдельно стоящий дом расположен в городе Неа Мудания в элитном районе Элеоноса, в 400 метрах…
€720,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3
2
90 м²
Maisonetta находится на пляже Паралия Дионисиу в 180 метрах от пляжа. Maisonetta состоит из …
€160,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален
Dionisiou Beach, Греция
7
6
400 м²
Код недвижимости: HPS1236 - Вилла на продажу в Moudania Nea Moudania за € 650 000. Это 200 к…
€550,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Dionisiou Beach, Греция
3
1
64 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€170,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
4
2
170 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной,…
€290,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
4
2
142 м²
2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
€200,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Неа-Муданья, Греция
5
4
330 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
€800,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Дом 5 спален
Dionisiou Beach, Греция
5
3
240 м²
Дом расположен в Мури, который является продолжением деревни Паралия Дионисиу в 350 метрах о…
€450,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
4
3
315 м²
This house is situated in the outskirts of Nea Moudania town and is only 5 minutes drive to…
€400,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
4
3
190 м²
The house is located in the suburbs of Nea Moudania town 2 km from the center and 3 km from …
€235,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни
Dionisiou Beach, Греция
4
2
290 м²
2
Вилла расположена в тихом районе в пригороде Неа Муданья, в 2 км от ее центра. В доме 380 кв…
€450,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коттедж 1 комната
Мавдания оливковых рощ, Греция
1
135 м²
1
Продается земельный участокт3200кв.м с домом 135кв.м.Есть возможность пристроить еще 110кв.м…
€370,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни
Portaria, Греция
4
3
180 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Подвальный этаж состоит из одной…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Portaria, Греция
4
2
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€185,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном
Dionisiou Beach, Греция
1
450 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из Первый…
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL