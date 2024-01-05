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Дома в Неа-Муданья, Греция

виллы
4
коттеджи
26
таунхаусы
3
47 объектов найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
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Дом 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Здание расположено в Дионисиу Паралия вс…
€215,000
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Вилла 4 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Вилла 4 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Код недвижимости: HPS4487 - Вилла НА ПРОДАЖУ в Муданья Флогита за 1 250 000 евро. Это 260 кв…
€1,25 млн
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Дом 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Мезонеты расположены в пригороде деревни Паралия Дионисиу в районе Портарии, в 500 метрах от…
€125,000
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Дом 3 спальни в Неа-Муданья, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Мезонет расположен в городе Неа Мудания в элитном районе Элеоноса, в 800 метрах от пляжа. Эт…
€358,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€320,000
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Коттедж 4 спальни с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€540,000
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этот комплекс расположен в деревне Дионисиу Паралия, всего в 220 метрах от прекрасного песча…
€250,000
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Дом 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Комплекс из 3 домов расположен в пригороде тихой дачи. Пляж Паралия Дионисиу находится в 300…
€320,000
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Дом 3 спальни в Неа-Муданья, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Этот мезонет расположен в городе Неа Мудания, в 2400 метрах от прекрасного песчаного пляжа, …
€210,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Dionisiou Beach, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
€850,000
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Комплекс мезонетов расположен в комплекс…
€175,000
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Дом 2 спальни в Неа-Муданья, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Здание расположено в городе Неа Мудания …
€210,000
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Коттедж 4 спальни с видом на город в Dionisiou Beach, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
€500,000
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Коттедж 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Муданья, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море
€270,000
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Дом 3 спальни в Неа-Муданья, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Отдельно стоящий дом расположен в городе Неа Мудания в элитном районе Элеоноса, в 400 метрах…
€720,000
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Дом 3 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Дом 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Maisonetta находится на пляже Паралия Дионисиу в 180 метрах от пляжа. Maisonetta состоит из …
€160,000
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Вилла 7 спален в Dionisiou Beach, Греция
Вилла 7 спален
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Код недвижимости: HPS1236 - Вилла на продажу в Moudania Nea Moudania за € 650 000. Это 200 к…
€550,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Dionisiou Beach, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€170,000
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Коттедж 3 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Коттедж 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной,…
€290,000
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Таунхаус 3 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
€200,000
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Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
€800,000
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Дом 5 спален в Dionisiou Beach, Греция
Дом 5 спален
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Дом расположен в Мури, который является продолжением деревни Паралия Дионисиу в 350 метрах о…
€450,000
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Дом 4 спальни в Неа-Муданья, Греция
Дом 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
This house is situated in the outskirts of  Nea Moudania town and is only 5 minutes drive to…
€400,000
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Дом 4 спальни в Неа-Муданья, Греция
Дом 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
The house is located in the suburbs of Nea Moudania town 2 km from the center and 3 km from …
€235,000
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Дом 4 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Дом 4 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена в тихом районе в пригороде Неа Муданья, в 2 км от ее центра. В доме 380 кв…
€450,000
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Коттедж 1 комната в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 1 комната
Мавдания оливковых рощ, Греция
Число комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участокт3200кв.м с домом 135кв.м.Есть возможность пристроить еще 110кв.м…
€370,000
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Коттедж 3 спальни в Portaria, Греция
Коттедж 3 спальни
Portaria, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Подвальный этаж состоит из одной…
€350,000
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Portaria, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Portaria, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€185,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном в Dionisiou Beach, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из Первый…
€1,50 млн
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Grekodom Development
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Realting.com
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