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Дома в Каливия-Торику, Греция

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36 объектов найдено
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 227 м²
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
€580,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
€650,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 222 м²
Lagonisi FOR SALE Вилла 3 спальни 1 гостиная (и) 1 кухня (и) 1 ванная комната (и) 1 туалет Р…
€570,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
ID: 1186 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 225 кв.м. 4 уровня. Он…
€550,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Код: 1183 - Lagonisi SOLD Недавно построенная вилла общей площадью 230 кв.м. 2 уровни. Он со…
€550,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 265 м²
ID: 1180 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 265 кв.м. 4 уровни. Он…
€580,000
Дом 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
ID: 1176 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Отдельный дом общей площадью 215 кв.м. 4 ур…
€470,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 235 м²
ID: 1175 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций обще…
€610,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
ID: 1170 - Lagonisi SOLD A newly built villa in a complex of luxurious residences in Leontin…
€655,000
Вилла 3 спальни в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 275 м²
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
€655,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
Ref: 1167 - Lagonissi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций "L…
€560,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
ID: 1157 - Олимпийская деревня Каливия Торикоу ПРОДАЕТСЯ Вилла общей площадью 226 кв.м. 3 ур…
€370,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Каливия-Торику, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м. в Аттике. На первом этаже находятся 2 спальные …
€3,15 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€220,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€450,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 7
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€600,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€335,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу 3-этажный коттедж на стадии строительства. Коттедж находится в район…
€335,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Kouvaras, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Kouvaras, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 кладовых…
€700,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€425,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€1,10 млн
Коттедж 1 комната с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Площадь 265 м²
Количество этажей 1
Коттедж находится на стадии строительства. Состоит из трех уровней. На первом уровне будет р…
€465,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Neos Kouvaras, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Neos Kouvaras, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-х этажный коттеджплощадью 500 кв.м на земельном участке площадью 2450кв.мв Восто…
€600,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается недостроенныйтаунхаус площадью 150 кв.м, двух уровней. Год строения объекта, 1995.…
€220,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
€674,650
Коттедж 7 спален с видом на горы, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 7 спален с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
€350,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€835,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Коттедж состо…
€168,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€368,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€578,000
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