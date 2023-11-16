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36 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
4
1
227 м²
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
€580,000
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Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
4
1
260 м²
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
€650,000
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Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
3
1
222 м²
Lagonisi FOR SALE Вилла 3 спальни 1 гостиная (и) 1 кухня (и) 1 ванная комната (и) 1 туалет Р…
€570,000
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Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
3
1
225 м²
ID: 1186 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 225 кв.м. 4 уровня. Он…
€550,000
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Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
3
1
230 м²
Код: 1183 - Lagonisi SOLD Недавно построенная вилла общей площадью 230 кв.м. 2 уровни. Он со…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
4
1
265 м²
ID: 1180 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 265 кв.м. 4 уровни. Он…
€580,000
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Дом 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
3
1
215 м²
ID: 1176 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Отдельный дом общей площадью 215 кв.м. 4 ур…
€470,000
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Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
4
1
235 м²
ID: 1175 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций обще…
€610,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
4
1
278 м²
ID: 1170 - Lagonisi SOLD A newly built villa in a complex of luxurious residences in Leontin…
€655,000
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Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
3
1
275 м²
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
€655,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
4
2
276 м²
Ref: 1167 - Lagonissi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций "L…
€560,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
4
2
226 м²
ID: 1157 - Олимпийская деревня Каливия Торикоу ПРОДАЕТСЯ Вилла общей площадью 226 кв.м. 3 ур…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Каливия-Торику, Греция
8
6
700 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м. в Аттике. На первом этаже находятся 2 спальные …
€3,15 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Каливия-Торику, Греция
5
2
150 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€220,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
6
4
220 м²
1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
7
240 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
6
3
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€335,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Каливия-Торику, Греция
1
360 м²
1
Предлагается на продажу 3-этажный коттедж на стадии строительства. Коттедж находится в район…
€335,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Kouvaras, Греция
5
2
320 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 кладовых…
€700,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Каливия-Торику, Греция
6
2
165 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€425,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Каливия-Торику, Греция
8
2
450 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Каливия-Торику, Греция
1
265 м²
1
Коттедж находится на стадии строительства. Состоит из трех уровней. На первом уровне будет р…
€465,000
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Коттедж 1 комната с furnishings
Neos Kouvaras, Греция
1
500 м²
1
Продается 3-х этажный коттеджплощадью 500 кв.м на земельном участке площадью 2450кв.мв Восто…
€600,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с furnishings
Каливия-Торику, Греция
1
150 м²
1
Продается недостроенныйтаунхаус площадью 150 кв.м, двух уровней. Год строения объекта, 1995.…
€220,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Каливия-Торику, Греция
5
4
279 м²
1
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
€674,650
1
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
10
4
250 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
10
5
360 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€835,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с furnishings
Каливия-Торику, Греция
2
1
80 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Коттедж состо…
€168,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
6
3
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€368,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Каливия-Торику, Греция
4
1
160 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€578,000
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