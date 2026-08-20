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Коттеджи в Municipality of Lavreotiki, Греция

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Municipal Unit of Keratea
4
Кератея
4
Lavreotiki Municipal Unit
3
Лаврион
3
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10 объектов найдено
Коттедж 6 спален в Кератея, Греция
Коттедж 6 спален
Кератея, Греция
Количество спален 6
Площадь 190 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$560,837
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Коттедж в Лаврион, Греция
Коттедж
Лаврион, Греция
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж находится в районе Па…
$153,492
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня в Лаврион, Греция
Коттедж 1 спальня
Лаврион, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$157,324
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It Is RealtyIt Is Realty
Коттедж 4 спальни в Кератея, Греция
Коттедж 4 спальни
Кератея, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$590,354
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня в Лаврион, Греция
Коттедж 1 спальня
Лаврион, Греция
Количество спален 1
Площадь 87 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 87 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$366,020
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 2 спальни
Агиос-Константинос, Греция
Количество спален 2
Площадь 152 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
$472,283
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Grekodom Development
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TekceTekce
Коттедж 5 спален в Кератея, Греция
Коттедж 5 спален
Кератея, Греция
Количество спален 5
Площадь 464 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 464 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$944,567
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 4 спальни
Агиос-Константинос, Греция
Количество спален 4
Площадь 255 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$495,898
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Кератея, Греция
Коттедж 2 спальни
Кератея, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$684,811
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 5 спален
Агиос-Константинос, Греция
Количество спален 5
Площадь 260 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$831,219
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Параметры недвижимости в Municipality of Lavreotiki, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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