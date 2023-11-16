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Коттеджи в Municipality of Lavreotiki, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Legrena, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Legrena, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€490,000

Параметры недвижимости в Municipality of Lavreotiki, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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