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Отели в Zakynthos Municipality, Греция

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коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Отель 920 м² в Катастарион, Греция
Отель 920 м²
Катастарион, Греция
Площадь 920 м²
Предлагается на продажу комплекс 920 кв.м на острове Закинф. Объект состоит из: Двух…
$3,66 млн
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Grekodom Development
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Отель в Планос, Греция
Отель
Планос, Греция
Предлагается на продажу двухэтажное гостиничное здание площадью в 240 кв.м в поселке Мариней…
$590,354
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 1 320 м² в Каламаки, Греция
Отель 1 320 м²
Каламаки, Греция
Площадь 1 320 м²
Предлагается на продажу гостиница на острове Закинф. Отель находится в 100 метрах от пляжа …
$2,36 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 1 150 м² в Zakynthos Municipality, Греция
Отель 1 150 м²
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 23
Площадь 1 150 м²
Отель Seafront ZakynthosОтель Seafront Zakynthos Греция Продажа, Отель на продажу в Греции, …
$1,95 млн
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