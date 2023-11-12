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Отели в Zakynthos Municipality, Греция

Закинтос
4
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10 объектов найдено
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Амуди, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Амуди, Греция
Комнаты 1
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
€1,60 млн
Отель 31 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Катастарион, Греция
Отель 31 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катастарион, Греция
Комнаты 31
Площадь 2 051 м²
Количество этажей 1
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
€2,00 млн
Отель с лифтом в Zakynthos Municipality, Греция
Отель с лифтом
Zakynthos Municipality, Греция
Площадь 3 000 м²
Греция Ионические острова остров Закинтос (Закинф)   VIP-отель 5* на…
€8,80 млн
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings в Аргаси, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings
Аргаси, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 698 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
€2,10 млн
Отель 1 комната с furnishings в Аргаси, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Аргаси, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиничный комплекс расположенный на юге острова Закинф, в курортно…
€2,70 млн
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Циливи, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Циливи, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
Гостиница находится в поселке Циливи на юго-восточном побережье острова Закинф. Комплекс сос…
€1,50 млн
Отель 1 комната с furnishings в Каламаки, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Каламаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 320 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница на острове Закинф.Отель находится в 100 метрах от пляжа Ла…
€2,00 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Бохали, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Бохали, Греция
Комнаты 1
Площадь 720 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница площадью в 720 кв.м. в центре главного горо…
€900,000
Отель 1 комната с furnishings в Ванато, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Ванато, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажное гостиничное здание площадью в 240 кв.м в поселке Мариней…
€500,000
Отель 1 комната с furnishings в Альканас, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Альканас, Греция
Комнаты 1
Площадь 920 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс 920 кв.м на острове Закинф. Объект состоит из:Двух таунхаус…
€3,10 млн

Типы недвижимости в Zakynthos Municipality

коммерческая недвижимость
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