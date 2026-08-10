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Отели в Аттике, Греция

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Афины
6
Municipality of Athens
6
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16 объектов найдено
Отель 1 000 м² в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Отель 1 000 м²
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 1 000 м²
Предлагается на продажу гостиница в центре Афин. Гостиница состоит из 6-ти этажей. На …
$3,54 млн
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Отель 2 415 м² в Municipality of Oropos, Греция
Отель 2 415 м²
Municipality of Oropos, Греция
Площадь 2 415 м²
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со …
$3,15 млн
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Отель 354 м² в Municipality of Athens, Греция
Отель 354 м²
Municipality of Athens, Греция
Площадь 354 м²
Продается отель площадью 354 кв.м в Афинах. У объекта есть солнечные батареи для нагрева в…
$4,37 млн
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TekceTekce
Отель 2 200 м² в Municipality of Glyfada, Греция
Отель 2 200 м²
Municipality of Glyfada, Греция
Площадь 2 200 м²
Месторасположение: Глифада (Южные пригороды) Центр Афинской Ривьеры, 300 м. от пляжа с п…
$35,42 млн
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Grekodom Development
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Отель 2 300 м² в Municipality of Zografos, Греция
Отель 2 300 м²
Municipality of Zografos, Греция
Площадь 2 300 м²
Гостиница расположена в самом центре столицы - на площади Омония. Район обслуживается метро,…
Цена по запросу
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Отель 950 м² в Марафон, Греция
Отель 950 м²
Марафон, Греция
Количество спален 12
Площадь 950 м²
Продается отель площадью 950 кв.м в Аттике. Отель расположен на 4уровнях. Первый этаж состои…
$1,84 млн
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Отель 2 250 м² в Municipality of Athens, Греция
Отель 2 250 м²
Municipality of Athens, Греция
Площадь 2 250 м²
Гостиница состоит из 47 номеров
Цена по запросу
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Отель 1 600 м² в Анависос, Греция
Отель 1 600 м²
Анависос, Греция
Площадь 1 600 м²
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море,…
Цена по запросу
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Отель 4 022 м² в Municipality of Kallithea, Греция
Отель 4 022 м²
Municipality of Kallithea, Греция
Площадь 4 022 м²
На продажу предлагается гостиница общей площадью 4,022 кв. состоящая из 84 номеров Отель …
$29,52 млн
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Отель 4 000 м² в Municipality of Kallithea, Греция
Отель 4 000 м²
Municipality of Kallithea, Греция
Площадь 4 000 м²
Продается отель площадью 4000 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предла…
$29,52 млн
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Отель 1 000 м² в периферия Аттика, Греция
Отель 1 000 м²
периферия Аттика, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается отель площадью 1000 кв.м на островах Греции. Гостиница имеет угловое расположени…
$1,95 млн
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Отель 1 300 м² в Метана, Греция
Отель 1 300 м²
Метана, Греция
Площадь 1 300 м²
Продается гостиница первого класса с термальной лечебницей со всем необходимым оборудованием…
$7,67 млн
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Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 440
$168,02 млн
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Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 532
$167,09 млн
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Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 300
$176,43 млн
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Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
$1,31 млрд
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Типы недвижимости в Аттике

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