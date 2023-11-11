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Македонии и Фракии
Гостиницы, отели
Отели в Македонии и Фракии, Греция
The Municipality of Sithonia
55
Катерини
38
Никити
29
Kavala Prefecture
20
Кавала
20
Касандрия
15
Муниципалитет Аристотеля
14
Полийирос
13
Неос-Мармарас
11
Салоники
11
Коринос
9
The municipality Nea Propontida
8
Иерисос
8
Сикея
8
Kallithea
6
Муниципалитет Диу - Олимп
4
Муниципалитет Эдессы
4
Эдеса
4
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463 объекта найдено
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Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
1 700 м²
Здание на продажу с общей площадью 1350 квадратных метров и дополнительными 450 квадратных м…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
1
280 м²
1
Продается отель площадью 280 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€850,000
Рекомендовать
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
14
730 м²
1
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 6 спален
Agios Pavlos, Греция
6
4
300 м²
Код недвижимости: HPS4241 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Неа Ираклия за €650.000 . Этот …
€650,000
Рекомендовать
Отель 21 спальня
Pefkochori, Греция
21
1 000 м²
Код недвижимости: HPS4230 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Пефкочори для €3.500.000 . Этот мебл…
€3,50 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
3 000 м²
Продажа здания в центре Каламарии, город Салоники. Здание состоит из 7 этажей и имеет общую …
€8,25 млн
Рекомендовать
Отель 32 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Kallithea, Греция
32
600 м²
-1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 32 Помещения, 16 Ванная 16 WC Площадь: 600 m2, 3 Уровни, Хор…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 18 комнат с балконом, с видом на море, с парковка
Moles Kalyves, Греция
18
Супер возможность взять на себя и закончить этот отель/бизнес для продажи в Кассандра Халкид…
€650,000
Рекомендовать
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
10
10
3
Продается в отличном месте аренда квартир, на 3 этажах, в том числе 160 кв. М арендуемой пло…
€1,10 млн
Рекомендовать
Отель 14 комнат с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Pefkochori, Греция
14
Новый отель на продажу в процветающем приморском городе Пефкохори всего в 50 м от песчаного …
€2,10 млн
Рекомендовать
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
18
ПРОДАЕТСЯ, Это престижное портфолио роскошного отеля в КАССАНДРА всего в 500 м от песчаного …
€3,50 млн
Рекомендовать
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
23
Супер возможность взять на себя и запустить этот бизнес на продажу в Кассандре Халкидики. Он…
€1,45 млн
Рекомендовать
Отель 32 спальни
Kallithea, Греция
32
16
600 м²
Код недвижимости: HPS3999 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Каллитея за € 2.000.000 . Это 600 кв…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 4 спальни с парковкой, с видом на море
периферия Центральная Македония, Греция
4
300 м²
Продается здание площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. здание расположен на 3уровнях. Пе…
€750,000
Рекомендовать
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
Продается отель площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
€1,20 млн
Рекомендовать
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Коринос, Греция
18
600 м²
4
Продается отель площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
€1,20 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
Το κτίριο είναι κατασκευής του 2011 από ιδιώτη χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας.Τ…
€335,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Loutra, Греция
1
210 м²
1
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€350,000
Рекомендовать
Отель 30 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Торони, Греция
30
1 200 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Гостиница 30 Помещения, 30 Гостиная 30 Кухня 30 Ванная Площадь: 1200 m2, 3…
€4,00 млн
Рекомендовать
Отель 8 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Metamorfosi, Греция
8
200 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница Площадь: 1 m2, , Отличное состояние, Автостоянка, Сад, Вид, …
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
4 390 м²
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4390 кв.м. с 95 номерами. Недвижимость …
€2,20 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната
Neochorouda, Греция
1
4 390 м²
1
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4390 кв.м. с 95 номерами.Недвижимость н…
€2,20 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
На продажу выставлено коммерческое помещение, расположенное в районе Агиа Триада в пригороде…
€530,000
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
525 м²
Продается здание площадью 525 кв.м. и который состоит из Подвал 160 кв.м. и используется в к…
€590,000
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
280 м²
родается магазин с квартирой общей площадью 280 кв.м. Магазин расположен на первом этаже и с…
€310,000
Рекомендовать
Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
Продается коммерческое здание площадью 800 кв.м. в городе Салоники. Здание состоит из трех у…
€1,30 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
€900,000
Рекомендовать
Отель с видом на море
периферия Центральная Македония, Греция
565 м²
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
€1,000,000
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Отель с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
270 м²
На продажу выставлен таунхаус 150 кв.м в Салониках, строительство которого было выполнено из…
€400,000
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Отель с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
770 м²
Продается здание в центре города Салоники, общей площадью 770 кв.м. (вместе с подвалом и общ…
€2,10 млн
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