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Отели в Македонии и Фракии, Греция

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Kassandra Municipality
77
Pallini Municipal Unit
50
Municipality of Sithonia
38
Kassandra Municipal Unit
27
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245 объектов найдено
Отель 360 м² в периферия Центральная Македония, Греция
Отель 360 м²
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 360 м²
Продается здание площадью 360 кв м, построенное на участке 2500 кв. Здание состоит из 5 таун…
$2,51 млн
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Отель 600 м² в Неа-Скиони, Греция
Отель 600 м²
Неа-Скиони, Греция
Площадь 600 м²
Продается уютный мини-отель на самом берегу Эгейского моря. Гостиница состоит из 3 этажей, н…
$4,13 млн
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Отель 380 м² в периферия Центральная Македония, Греция
Отель 380 м²
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 380 м²
Продаётся здание площадью 380 кв.м на полуострове Кассандра. Трёхэтажное здание состоит из ш…
$826,496
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TekceTekce
Отель 420 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 420 м²
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 420 м²
🏨 Отель у моря на продажу – Неос Мармарас, Халкидики Роскошный отель площадью 420 кв.м. …
Цена по запросу
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Отель в Potos, Греция
Отель
Potos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Имущественный кодекс: 11377 - Отель для продажи в Тасос Потос за 275 000 евро. Это 120.00 кв…
$323,085
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Отель 430 м² в периферия Центральная Македония, Греция
Отель 430 м²
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 430 м²
Продается гостиница общей площадью 350 кв.м. в популярном курортном поселке Олимпийской Ривь…
Цена по запросу
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Отель 360 м² в Лоутра, Греция
Отель 360 м²
Лоутра, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 360 м²
Код собственности: HPS4521 - Отель для продажи за 650 000 евро. Этот 360 кв. м. меблированны…
$748,054
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Отель 700 м² в Каливес Полигроу, Греция
Отель 700 м²
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 14
Площадь 700 м²
Имущественный код: HPS4628 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou за €2.000.000. Эт…
$2,30 млн
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Отель 648 м² в Макригиалос, Греция
Отель 648 м²
Макригиалос, Греция
Площадь 648 м²
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
$826,496
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Отель 386 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 386 м²
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 386 м²
Продается пансион в Неос Мармарас, Халкидики, общей площадью 386 кв.м., постройки 1986 года,…
$1,04 млн
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Отель 240 м² в Касандрия, Греция
Отель 240 м²
Касандрия, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 240 м²
Новый построенный отель расположен в одной из самых популярных деревень Кассандра 400 от пля…
$923,256
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Отель 224 м² в Municipality of Sithonia, Греция
Отель 224 м²
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 224 м²
Продаётся 1/3 часть апарт-отеля на полуострове Ситония. Площадь отеля составляет 224 кв.м. и…
$885,531
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Отель 580 м² в Сикея, Греция
Отель 580 м²
Сикея, Греция
Площадь 580 м²
Продается туристический комплекс сдающихся апартаментов на Торонеоском заливе п-ова Ситония-…
Цена по запросу
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Отель 834 м² в периферия Центральная Македония, Греция
Отель 834 м²
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 834 м²
Продается отель в популярном курортном поселке Паралия Катерини. Трехэтажный отель владеет у…
$1,42 млн
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Отель 225 м² в Полигирос, Греция
Отель 225 м²
Полигирос, Греция
Площадь 225 м²
Продается отель площадью 225 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница име…
$944,567
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Grekodom Development
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Отель 800 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 800 м²
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 800 м²
Имущественный код: HPS4426 - Отель для продажи в Паллини Неа Скиони за €3.300.000. Этот 800 …
$3,80 млн
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Отель 2 700 м² в периферия Центральная Македония, Греция
Отель 2 700 м²
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 2 700 м²
Продается отель площадью 2700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепны…
$4,13 млн
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Grekodom Development
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Отель 580 м² в Коринос, Греция
Отель 580 м²
Коринос, Греция
Площадь 580 м²
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
$767,461
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Отель 240 м² в периферия Центральная Македония, Греция
Отель 240 м²
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 240 м²
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
$708,425
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Grekodom Development
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Отель 760 м² в периферия Центральная Македония, Греция
Отель 760 м²
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 760 м²
Продаётся комплекс таунхаусов, площадью 760 кв.м. в Халкидиках. Комплекс состоит из шести та…
$1,59 млн
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Grekodom Development
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Отель 340 м² в Лоутра, Греция
Отель 340 м²
Лоутра, Греция
Площадь 340 м²
Отель в пешей доступности от моря, в замечательном месте в Кассандре, в самом сердце Халкиди…
$717,633
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Halkidiki Properties
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Отель 900 м² в периферия Центральная Македония, Греция
Отель 900 м²
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 900 м²
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …
$1,04 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 000 м² в Municipality of Sithonia, Греция
Отель 1 000 м²
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 1 000 м²
Откройте для себя редкую возможность инвестировать в собственный отель в живописном регионе …
$2,85 млн
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Halkidiki Properties
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Отель в Скала Рахонио, Греция
Отель
Скала Рахонио, Греция
Отель в районе Скала Рачони в Тасосе. Общая площадь 1052,22 кв.м. и состоит из четырех часте…
$4,11 млн
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Отель 485 м² в Пефкохори, Греция
Отель 485 м²
Пефкохори, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 485 м²
Код собственности: HPS5326 - Отель для продажи в Паллини-Пефкочори за €1.600.000. Этот 485 к…
$1,84 млн
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Отель 900 м² в Скотина, Греция
Отель 900 м²
Скотина, Греция
Площадь 900 м²
Продается традиционный отель в регионе Пиерии расположенный на высоте 900 метров в горах миф…
$1,53 млн
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Grekodom Development
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Отель 230 м² в Касандрия, Греция
Отель 230 м²
Касандрия, Греция
Площадь 230 м²
Продается трех этажное здание площадью 230 кв.м на п-ове Кассандра, Халкидики. Здание состои…
$619,872
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Grekodom Development
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Отель 484 м² в Неа-Перамос, Греция
Отель 484 м²
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 18
Площадь 484 м²
Этаж 4
Elefthere, Nea Peramos: ЗДАНИЕ для отеля на продажу с видом на море 484 кв.м на участке 400 …
$1,27 млн
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Отель 720 м² в периферия Центральная Македония, Греция
Отель 720 м²
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 2
Площадь 720 м²
Продается комплекс из шести таунхаусов в популярном курортном поселке полуострова Халкидики.…
$1,26 млн
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Отель 500 м² в Ormos Panagias, Греция
Отель 500 м²
Ormos Panagias, Греция
Площадь 500 м²
отель Перед морем, в замечательном месте в Ситонии, в маленьком раю Халкидики. Недвижимость …
$7,52 млн
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Halkidiki Properties
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Типы недвижимости в Македонии и Фракии

коммерческая недвижимость
офисы
инвестиционная недвижимость
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