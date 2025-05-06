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Отели в Municipality of Chania, Греция

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5 объектов найдено
Отель в Агиа Марина, Греция
Отель
Агиа Марина, Греция
Этот отель на продажу в Ханье, Крит, расположен в верхней туристической зоне Агиа Марина. От…
$1,07 млн
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Отель 570 м² в Municipality of Chania, Греция
Отель 570 м²
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 9
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный номер в центре Ханьи.На участке 140 кв.м. Продается гостиница общей пл…
$1,79 млн
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Отель 4 726 м² в Агиа Марина, Греция
Отель 4 726 м²
Агиа Марина, Греция
Число комнат 41
Площадь 4 726 м²
Количество этажей 1
В продаже отель площадью 4726 кв.м на Крите. Отель состоит из 41junior сюиты, простых сюит и…
$10,06 млн
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Grekodom Development
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Отель в Галатас, Греция
Отель
Галатас, Греция
Этот невероятный отель на продажу в Агиои Апостолои, Ханья - мечта инвестора. Этот популярны…
$1,65 млн
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Отель 850 м² в Калатас, Греция
Отель 850 м²
Калатас, Греция
Число комнат 17
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный номер в Акротири, Ханья.На участке 1020 кв.м. Продается гостиница 850 …
$2,10 млн
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Агентство
Grekodom Development
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