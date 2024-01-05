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Отели в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

Municipal Unit of Loutraki - Perachora
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4 объекта найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город в Айи-Теодори, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город
Айи-Теодори, Греция
Число комнат 1
Площадь 9 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу отель в городе Агии Теодори - Лутраки - Коринф Агии Теодори находитс…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
На берегуИонического моря,в 4 км. от знаменитогоКоринфского канала, соединяющегоЭгейскоеиИон…
€1,45 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Pisia, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Pisia, Греция
Число комнат 1
Площадь 2 220 м²
Количество этажей 1
Гостиница расположена в курортном городке Лутраки, рядом с гидротерапевтическим - спа центро…
€3,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Число комнат 1
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 1
Предлогается на продажу незавершенный отель в районе Лутраки Гостиница состоит из : цокольно…
€6,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi

коммерческая недвижимость
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