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Отели в Municipality of Platanias, Греция

коммерческая недвижимость
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5 объектов найдено
Отель в Тавронитис, Греция
Отель
Тавронитис, Греция
Этот небольшой отель на продажу в Ханья Крит расположен на главной дороге деревни Тавронит, …
$848,192
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Отель 455 м² в Колибари, Греция
Отель 455 м²
Колибари, Греция
Число комнат 18
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 455 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
$986,337
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Агентство
Grekodom Development
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Отель в Малеме, Греция
Отель
Малеме, Греция
Этот отель на продажу в Ханья Крит расположен на пляже Малеме. Малеме - очень популярная тур…
$678,553
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Отель в Малеме, Греция
Отель
Малеме, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Этот апарт-отель на продажу в Малеме, Платаньяс, Ханья является удивительной возможностью дл…
$1,64 млн
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Отель в Платаниас, Греция
Отель
Платаниас, Греция
Этот отель на продажу в Платанании Ханья Крит расположен в 100 метрах от пляжа Платана . Сам…
$1,98 млн
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