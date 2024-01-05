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Отели в Неос-Мармарас, Греция

коммерческая недвижимость
16
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12 объектов найдено
Отель 13 спален в Неос-Мармарас, Греция
Отель 13 спален
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 650 м²
€950,000
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Отель 32 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Отель 32 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 32
Кол-во ванных комнат 32
Площадь 2 500 м²
€5,00 млн
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Отель 38 спален в Неос-Мармарас, Греция
Отель 38 спален
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 38
Площадь 1 400 м²
Property Code: HPS496 - Hotel FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras for €3.800.000 . This 1400 …
€4,00 млн
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Отель 15 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неос-Мармарас, Греция
Отель 15 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 15
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
For sale hotel of 640 sq.meters in Sithonia, Chalkidiki. The hotel has one level. A view of …
€1,000,000
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Grekodom Development
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Отель 13 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Отель 13 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 13
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается мини-гостиница на втором "пальце" п-ова Халкидики, Ситонии. Площадь гостиницы сост…
€500,000
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 1
Площадь 720 м²
Количество этажей 1
В горном поселке полуострова Ситония продается гостиница с великолепным видом на море. Гости…
€1,20 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 1
Площадь 685 м²
Количество этажей 2
Комплекс апартаментов расположен в зеленой зоне 6000 кв.м и имеет уникальный вид на море. Ко…
€1,20 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продаётся гостиница площадью 330 кв.м. на полуострове Ситония. Трёхуровневая гостиница распо…
€1,10 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с бассейном в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната с бассейном
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 1
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Продаётся гостиница площадью 325 кв.м. на полуострове Ситония. Гостиница находится в одном и…
€1,10 млн
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продаётся гостиница площадью 450 кв.м. на полуострове Ситония. Трёхуровневая гостиница распо…
€1,15 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на горы в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната с видом на горы
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Предлагается отель который состоит из 27 квартир. Общая площадь здания - 1100 кв.м.Площадь з…
€1,40 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 350 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен отельный комплекс, расположенный на первой береговой линии от моря. Оте…
€4,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Realting.com
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