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Отели в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
54
Kassandra Municipal Unit
44
Касандрия
6
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98 объектов найдено
Hotel unit for sale в Ханиотис, Греция
Hotel unit for sale
Ханиотис, Греция
Число комнат 150
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 17 000 м²
Количество этажей 2
Расположение - Кассандра ( в 800 метрах от моря)                                       в …
$13,57 млн
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Stegi Real Estate
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Отель 300 м² в Криопиги, Греция
Отель 300 м²
Криопиги, Греция
Количество спален 12
Площадь 300 м²
Luxury resort is located in the nearest hill in the area of well-known Touristic Village of …
$1,63 млн
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Отель 600 м² в Каллитеа, Греция
Отель 600 м²
Каллитеа, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 600 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. У объекта ест…
$1,83 млн
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Grekodom Development
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Отель 600 м² в Неа-Скиони, Греция
Отель 600 м²
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 600 м²
Property Code: HPS489 - Hotel FOR SALE in for € 3.500.000 . This 600 sq. m. furnished Hot…
$3,68 млн
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Отель 240 м² в Касандрия, Греция
Отель 240 м²
Касандрия, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 240 м²
Новый построенный отель расположен в одной из самых популярных деревень Кассандра 400 от пля…
$897,934
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Отель 1 260 м² в Ханиотис, Греция
Отель 1 260 м²
Ханиотис, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 260 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1260 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость…
$4,31 млн
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Grekodom Development
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Отель 425 м² в Касандрия, Греция
Отель 425 м²
Касандрия, Греция
Число комнат 13
Площадь 425 м²
Продается действующая гостиница в Греции, Халкидики, Кассандра, Полихроно. Площадь участка…
$737,630
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Отель 380 м² в Неа-Фокея, Греция
Отель 380 м²
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 15
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продаётся здание площадью 380 кв.м на полуострове Кассандра. Трёхэтажное здание состоит из ш…
$782,285
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Grekodom Development
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Отель 267 м² в Неа-Скиони, Греция
Отель 267 м²
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 1
Площадь 267 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 267 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. У объекта ест…
$626,246
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Grekodom Development
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Отель 1 282 м² в Полихроно, Греция
Отель 1 282 м²
Полихроно, Греция
Количество спален 39
Площадь 1 282 м²
Код недвижимости: HPS153 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Паллини Полихроно за € 2.200.000. Это 1 кв. Оте…
$3,38 млн
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Отель в Пефкохори, Греция
Отель
Пефкохори, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
В процветающем городе PEFKOHORI, в отеле на Променаде, продаются апартаменты (32 разных разм…
$4,36 млн
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Отель 400 м² в Скала Фоуркас, Греция
Отель 400 м²
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 16
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 400 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель располо…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Отель 6 500 м² в Пефкохори, Греция
Отель 6 500 м²
Пефкохори, Греция
Количество спален 98
Площадь 6 500 м²
Код недвижимости: HPS170 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Паллини Пефкохори за € 6.000.000. Это 6 кв. Оте…
$6,34 млн
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Отель в Пефкохори, Греция
Отель
Пефкохори, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
В процветающем городе ПЕФКОХОРИ апартаменты (44 разных размеров) могут похвастаться 968 м2 а…
$9,83 млн
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Отель в Пефкохори, Греция
Отель
Пефкохори, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
In the thriving town of PEFKOHORI, the apartments (44 different sizes) boast 968 m2 of renta…
$9,43 млн
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Отель 800 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 800 м²
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 800 м²
Имущественный код: HPS4426 - Отель для продажи в Паллини Неа Скиони за €3.300.000. Этот 800 …
$3,74 млн
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Отель 750 м² в Пефкохори, Греция
Отель 750 м²
Пефкохори, Греция
Количество спален 24
Площадь 750 м²
Код объекта: HPS4825-ОтельПРОДАЕТСЯза 1 650 000 евро. Этот меблированный отель площадью 750 …
$1,74 млн
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Отель 5 400 м² в Криопиги, Греция
Отель 5 400 м²
Криопиги, Греция
Количество спален 244
Площадь 5 400 м²
For sale an unfinished hotel on the beach, on the third finger of the Halkidiki peninsula, n…
$11,94 млн
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Отель в Полихроно, Греция
Отель
Полихроно, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Отель на продажу в очень выгодном месте, продается по личным причинам по выгодной цене и по …
$3,47 млн
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Отель в Каллитеа, Греция
Отель
Каллитеа, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Код недвижимости: 4 -594 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Каллитея за € 1.200.000. Это 500 кв. …
$1,32 млн
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Отель 1 680 м² в Пефкохори, Греция
Отель 1 680 м²
Пефкохори, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 680 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1680 кв.м в одномиз самых популярных туристических районов п-ова Ха…
$4,75 млн
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Отель 360 м² в Лоутра, Греция
Отель 360 м²
Лоутра, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 360 м²
Код объекта: HPS4521-ОтельПРОДАЕТСЯ за 650 000 евро. Этот меблированный отель площадью 360 к…
$687,083
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Отель 1 420 м² в Касандрия, Греция
Отель 1 420 м²
Касандрия, Греция
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 22
Площадь 1 420 м²
Незаконченный отель расположен на полуострове Кассандра у моря и в 1300 метрах от деревни. О…
$1,01 млн
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Отель 500 м² в Афитос, Греция
Отель 500 м²
Афитос, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 500 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
$1,46 млн
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Отель 1 500 м² в Сивири, Греция
Отель 1 500 м²
Сивири, Греция
Число комнат 40
Количество спален 40
Кол-во ванных комнат 40
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1500 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель распол…
$3,65 млн
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Отель 900 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 900 м²
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница общей площадью около 900 кв.м в престижном космополитическом месте на п-…
$5,14 млн
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Отель 2 331 м² в Агия Параскеви, Греция
Отель 2 331 м²
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 50
Площадь 2 331 м²
Количество этажей 4
На полуострове Кассандра, региона Халкидики, продается гостиница площадью 2331 кв.м. Гостини…
$2,35 млн
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Отель 5 700 м² в Касандрия, Греция
Отель 5 700 м²
Касандрия, Греция
Число комнат 1
Площадь 5 700 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс площадью 5700 кв.м в Халкидиках. Комплекс со…
$3,91 млн
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Отель 2 028 м² в Каландра, Греция
Отель 2 028 м²
Каландра, Греция
Количество спален 38
Кол-во ванных комнат 38
Площадь 2 028 м²
Код недвижимости: HPS136 - Отель НА ПРОДАЖУ в Кассандре Посейди за € 3.000.000. Это 2 кв. От…
$3,59 млн
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Отель 625 м² в Пефкохори, Греция
Отель 625 м²
Пефкохори, Греция
Число комнат 1
Площадь 625 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 625 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
$1,83 млн
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Типы недвижимости в Kassandra Municipality

коммерческая недвижимость
инвестиционная недвижимость
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