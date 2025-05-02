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Отели в Municipality of Ierapetra, Греция

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2 объекта найдено
Отель 625 м² в Municipality of Ierapetra, Греция
Отель 625 м²
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 12
Площадь 625 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная Возможность Недвижимости: Отель на Продажу в Регионе Иерапетры, КритС радостью …
$1,25 млн
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Grekodom Development
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Отель 300 м² в Municipality of Ierapetra, Греция
Отель 300 м²
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается жилой комплекс в районе Кутсунари, недалеко от города Иерапетра. Комплекс имеет об…
$473,742
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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