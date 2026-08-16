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Отели в Municipality of Heraklion, Греция

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Heraklion Municipal Unit
14
Ираклион
14
Отель Удалить
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14 объектов найдено
Отель 970 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 970 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 970 м²
Продаётся гостиничный комплекс в Гувес, Ираклион Всего в 999 метрах от ближайшего пляжа, …
$2,55 млн
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Отель 280 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 280 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 7
Площадь 280 м²
Каменный отель на продажу – Дамаста, Ираклион, Крит Отличная инвестиционная возможность н…
$413,248
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Отель 400 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 400 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 400 м²
Предлагается к продаже уникальный мини-бутик-отель в очаровательной традиционной критской де…
$1,21 млн
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Отель 5 200 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 5 200 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 5 200 м²
Инвестиционная Возможность: Отель в Одином из Самых Популярных Туристических Районов Крита …
$6,49 млн
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Отель 1 411 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 1 411 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 1 411 м²
Отель на Продажу в Лименас Херсониссос – Отличная Инвестиционная Возможность Уникальная…
$3,47 млн
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Отель 2 500 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 2 500 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 2 500 м²
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 просто…
Цена по запросу
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TekceTekce
Отель 1 150 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 1 150 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 1 150 м²
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. …
$2,36 млн
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Отель 1 300 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 1 300 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 1 300 м²
ПРОДАЕТСЯ: ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В СТАЛИДЕ, КРИТ Обзор недвижимости: Этот апарт-отель, пост…
$1,71 млн
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Отель 1 800 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 1 800 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 1 800 м²
Продается отель, расположенный рядом с пляжем с великолепным видом на море в префектуре Ирак…
Цена по запросу
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Отель 2 060 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 2 060 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 2 060 м²
Предлагаем на продажу отель в городе Ираклион, на Крите. На первом уровне располагаются …
Цена по запросу
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Отель 1 000 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 1 000 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 1 000 м²
Предлагается на продажу: Отель в префектуре Ираклион, Крит – 1 000 кв.м., 20 апартаментов и …
$3,78 млн
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Отель 750 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 750 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 750 м²
Продаётся гостиница в высокоразвитой туристической зоне общей площадью 750 кв.м на участке 1…
$1,42 млн
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Отель 1 000 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 1 000 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объек…
$1,65 млн
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Отель 480 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 480 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 480 м²
Предлагается на бизнес по аренде квартир в Лименасе, Херсониссос, префектура Ираклион. Распо…
$1,06 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Heraklion

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