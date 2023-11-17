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Отели в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Корфу
18
Муниципалитет Корфу
18
Zakynthos Municipality
10
Municipality of Corinth
4
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
4
Закинтос
4
Муниципалитет Лефкада
4
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
3
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57 объектов найдено
Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ликсурион, Греция
Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ликсурион, Греция
Комнаты 39
Площадь 9 000 м²
Участок 9000м с функционирующим отелем, расположенный на одном из самых живописных островов …
€3,00 млн
Отель в Rachtades, Греция
Отель
Rachtades, Греция
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€570,000
Отель в Karousades, Греция
Отель
Karousades, Греция
Площадь 1 350 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,48 млн
Отель в Rachtades, Греция
Отель
Rachtades, Греция
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Амуди, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Амуди, Греция
Комнаты 1
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
€1,60 млн
Отель 31 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Катастарион, Греция
Отель 31 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катастарион, Греция
Комнаты 31
Площадь 2 051 м²
Количество этажей 1
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
€2,00 млн
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Василики, Греция
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Василики, Греция
Комнаты 29
Площадь 840 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
€1,70 млн
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kokkini, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kokkini, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
€2,40 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Георгиос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
€2,25 млн
Отель 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Gordios, Греция
Отель 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Gordios, Греция
Комнаты 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
€600,000
Отель 105 комнат с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель 105 комнат с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 105
Площадь 3 863 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 3863 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. У объ…
€10,50 млн
Отель в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
Площадь 36 000 м²
Греция Ионические острова о-в Корфу   Отельный комплекс на острове К…
€72,50 млн
Отель в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
Греция Ионические острова о-в Корфу   Отель 4* на острове Корфу …
€19,50 млн
Отель в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
Греция Ионические острова о-в Корфу   Отель с пляжем   В…
€13,50 млн
Отель в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
Площадь 17 500 м²
Греция Ионические острова о-в Корфу   Великолепный отель с пляжем …
€60,00 млн
Отель с лифтом в Zakynthos Municipality, Греция
Отель с лифтом
Zakynthos Municipality, Греция
Площадь 3 000 м²
Греция Ионические острова остров Закинтос (Закинф)   VIP-отель 5* на…
€8,80 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном в Loutses, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном
Loutses, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 300 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
Цена по запросу
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 600 м²
Количество этажей 1
В 3,5 км от столицы острова Корфу, продаётся роскошная гостиница. Расположившись в одном из …
Цена по запросу
Отель 1 комната с видом на море в Ликсурион, Греция
Отель 1 комната с видом на море
Ликсурион, Греция
Комнаты 1
Площадь 23 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу фешенебельная гостиница на самом красивом острове Ионического моря. …
Цена по запросу
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город в Айи-Теодори, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 1
Площадь 9 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу отель в городе Агии Теодори - Лутраки - Коринф Агии Теодори находитс…
Цена по запросу
Отель 1 комната с furnishings в Кавури, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Кавури, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель на западном побережье Пелопоннеса в области Илиа. Первый этаж здания занимаю…
€2,50 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Като Ахая, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Като Ахая, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Гостиничный комплекс находится на полуострове Пелопоннес в городе Ахайа. Центральное здание …
€2,10 млн
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings в Аргаси, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings
Аргаси, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 698 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
€2,10 млн
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings в Нижняя Дева Мария, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings
Нижняя Дева Мария, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 391 м²
Количество этажей 1
Гостиница находится в стадии строительства, на полуострове Пелопоннес, в 500 метров от архео…
€1,50 млн
Отель 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Rethi, Греция
Отель 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Rethi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Количество этажей 1
Отель расположен в одном из самых живописных мест Пелопоннеса-Трикала Коринфияс. Отель состо…
€350,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Нифорайка, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Нифорайка, Греция
Комнаты 1
Площадь 768 м²
Количество этажей 1
Гостиница - пансион находится на берегу курортного поселка Нифорейка на полуострове Пелопонн…
€950,000
Отель 1 комната с furnishings в Кладеос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Кладеос, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 370 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница,расположенная в Древней Олимпии. Гостини…
€3,00 млн
Отель 1 комната с furnishings в Кладеос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Кладеос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 734 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница в Древней Олимпии. Гостиница состоит из 4-этажей,располага…
€1,000,000
Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Перахора, Греция
Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
На берегуИонического моря,в 4 км. от знаменитогоКоринфского канала, соединяющегоЭгейскоеиИон…
€1,45 млн
Отель 1 комната с furnishings в Аргаси, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Аргаси, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиничный комплекс расположенный на юге острова Закинф, в курортно…
€2,70 млн

Типы недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии

коммерческая недвижимость
коммерческая недвижимость
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