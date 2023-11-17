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Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
Гостиницы, отели
Отели в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Корфу
18
Муниципалитет Корфу
18
Zakynthos Municipality
10
Municipality of Corinth
4
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
4
Закинтос
4
Муниципалитет Лефкада
4
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
3
Отель
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57 объектов найдено
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Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ликсурион, Греция
39
9 000 м²
Участок 9000м с функционирующим отелем, расположенный на одном из самых живописных островов …
€3,00 млн
Рекомендовать
Отель
Rachtades, Греция
400 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€570,000
Рекомендовать
Отель
Karousades, Греция
1 350 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,48 млн
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Отель
Rachtades, Греция
200 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
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Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Амуди, Греция
1
410 м²
1
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель 31 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катастарион, Греция
31
2 051 м²
1
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Василики, Греция
29
840 м²
1
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kokkini, Греция
1
1
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
€2,40 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Георгиос, Греция
1
1 200 м²
1
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
€2,25 млн
Рекомендовать
Отель 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Gordios, Греция
4
260 м²
2
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
€600,000
Рекомендовать
Отель 105 комнат с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
105
3 863 м²
1
Продается отель площадью 3863 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. У объ…
€10,50 млн
Рекомендовать
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
36 000 м²
Греция Ионические острова о-в Корфу Отельный комплекс на острове К…
€72,50 млн
Рекомендовать
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
Греция Ионические острова о-в Корфу Отель 4* на острове Корфу …
€19,50 млн
Рекомендовать
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
Греция Ионические острова о-в Корфу Отель с пляжем В…
€13,50 млн
Рекомендовать
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
17 500 м²
Греция Ионические острова о-в Корфу Великолепный отель с пляжем …
€60,00 млн
Рекомендовать
Отель с лифтом
Zakynthos Municipality, Греция
3 000 м²
Греция Ионические острова остров Закинтос (Закинф) VIP-отель 5* на…
€8,80 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном
Loutses, Греция
1
300 м²
1
Продается отель площадью 300 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Корфу, Греция
1
4 600 м²
1
В 3,5 км от столицы острова Корфу, продаётся роскошная гостиница. Расположившись в одном из …
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море
Ликсурион, Греция
1
23 000 м²
1
Предлагается на продажу фешенебельная гостиница на самом красивом острове Ионического моря. …
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город
Айи-Теодори, Греция
1
9 000 м²
1
Предлагается на продажу отель в городе Агии Теодори - Лутраки - Коринф Агии Теодори находитс…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Кавури, Греция
1
1 000 м²
1
Продается отель на западном побережье Пелопоннеса в области Илиа. Первый этаж здания занимаю…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Като Ахая, Греция
1
2 000 м²
1
Гостиничный комплекс находится на полуострове Пелопоннес в городе Ахайа. Центральное здание …
€2,10 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings
Аргаси, Греция
1
4 698 м²
1
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
€2,10 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings
Нижняя Дева Мария, Греция
1
2 391 м²
1
Гостиница находится в стадии строительства, на полуострове Пелопоннес, в 500 метров от архео…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Rethi, Греция
6
3
241 м²
1
Отель расположен в одном из самых живописных мест Пелопоннеса-Трикала Коринфияс. Отель состо…
€350,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Нифорайка, Греция
1
768 м²
1
Гостиница - пансион находится на берегу курортного поселка Нифорейка на полуострове Пелопонн…
€950,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Кладеос, Греция
1
3 370 м²
1
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница,расположенная в Древней Олимпии. Гостини…
€3,00 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Кладеос, Греция
1
1 734 м²
1
Предлагается на продажу гостиница в Древней Олимпии. Гостиница состоит из 4-этажей,располага…
€1,000,000
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Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
7
2
400 м²
1
На берегуИонического моря,в 4 км. от знаменитогоКоринфского канала, соединяющегоЭгейскоеиИон…
€1,45 млн
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Отель 1 комната с furnishings
Аргаси, Греция
1
450 м²
1
Предлагается на продажу гостиничный комплекс расположенный на юге острова Закинф, в курортно…
€2,70 млн
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Типы недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
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