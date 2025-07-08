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Отели в Zagori Municipality, Греция

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Отель 625 м² в Ano Pedina, Греция
Отель 625 м²
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 625 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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Отель 370 м² в Tsepelovo, Греция
Отель 370 м²
Tsepelovo, Греция
Число комнат 1
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается бутик-отель в районе Янина в Эпире. Площадь отеля составляет 370 кв.м, номерной фо…
$1,27 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 000 м² в Kipoi, Греция
Отель 1 000 м²
Kipoi, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница, которая состоит из 3-х зданий (17 номеров - 38 комнат). Гос…
$1,61 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
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