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Отели в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

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Agios Nikolaos Municipal Unit
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5 объектов найдено
Отель 1 м² в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Отель 1 м²
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 м²
Код собственности: HPS4181 - Отель для продажи за € 12.500.000. Этот меблированный отель пло…
$14,39 млн
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Отель 700 м² в Милатос, Греция
Отель 700 м²
Милатос, Греция
Площадь 700 м²
Объект состоит из 4 этажей общей площадью около 700 кв.м и включает 12 двухкомнатных квартир…
$3,15 млн
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Отель 1 100 м² в Эпано Элоунда, Греция
Отель 1 100 м²
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 1 100 м²
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
$5,04 млн
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Grekodom Development
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Отель 352 м² в Эпано Элоунда, Греция
Отель 352 м²
Эпано Элоунда, Греция
Количество спален 6
Площадь 352 м²
Продается отель площадью 352 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Подвал сост…
$1,45 млн
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Отель 790 м² в Айос-Николаос, Греция
Отель 790 м²
Айос-Николаос, Греция
Площадь 790 м²
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
$3,54 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos

коммерческая недвижимость
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