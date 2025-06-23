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Отели в Municipality of Athens, Греция

Афины
11
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11 объектов найдено
Отель 1 000 м² в Municipality of Athens, Греция
Отель 1 000 м²
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница в центре Афин. Гостиница состоит из 6-ти этажей. На первом…
$3,46 млн
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Отель 2 300 м² в Municipality of Athens, Греция
Отель 2 300 м²
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 1
Гостиница расположена в самом центре столицы - на площади Омония. Район обслуживается метро,…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Отель 543 м² в Municipality of Athens, Греция
Отель 543 м²
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 11
Площадь 543 м²
Традиционный гостевой дом, состоящий из двух (2) различных зданий с функционально объединенн…
$513,950
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Отель 414 м² в Municipality of Athens, Греция
Отель 414 м²
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Площадь 414 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 414 кв.м в Афинах. У объекта есть отопление
$881,391
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 440
$168,02 млн
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Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
$1,31 млрд
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Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 532
$167,09 млн
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Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 300
$176,43 млн
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Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Незавершенное трехэтажное здание 399 кв.м. перед морем в районе Коиньяра в Тассосе. На перво…
$542,238
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Отель 354 м² в Municipality of Athens, Греция
Отель 354 м²
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Площадь 354 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 354 кв.м в Афинах. У объекта есть солнечные батареи для нагрева вод…
$4,26 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Отель 700 м² в Municipality of Athens, Греция
Отель 700 м²
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 13
Площадь 700 м²
Продается гостиничные апартаменты в самом сердце Афин рядом со многими удобствами. Размещенн…
$2,63 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Athens

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