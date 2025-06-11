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Отели в Municipal Unit of Lefkimmi, Греция

коммерческая недвижимость
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11 объектов найдено
Отель 1 280 м² в Кавос, Греция
Отель 1 280 м²
Кавос, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 280 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1280 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на гор…
$3,43 млн
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Отель 440 м² в Municipality of Southern Corfu, Греция
Отель 440 м²
Municipality of Southern Corfu, Греция
Число комнат 1
Площадь 440 м²
Продается коммерческое здание площадью 440 кв.м. в районе Аликес - Лефкимми.Недвижимость сос…
$799,477
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Отель 550 м² в Кавос, Греция
Отель 550 м²
Кавос, Греция
Число комнат 17
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается отель на самом юге острова Корфу, в одном из самых известных и популярных мест сре…
$1,26 млн
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Отель 385 м² в Кавос, Греция
Отель 385 м²
Кавос, Греция
Число комнат 16
Площадь 385 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 385 кв.м на острове Корфу. У объекта есть кондиционер. Недвижимость…
$479,686
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Отель 660 м² в Кавос, Греция
Отель 660 м²
Кавос, Греция
Число комнат 1
Площадь 660 м²
Количество этажей 1
Отель расположен на южной стороне острова Корфу, в центре курортного поселка, в 40 км от аэр…
$913,688
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Отель 412 м² в Кавос, Греция
Отель 412 м²
Кавос, Греция
Число комнат 11
Площадь 412 м²
Количество этажей 4
Продается отель площадью 412 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$999,347
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Отель 100 м² в Кавос, Греция
Отель 100 м²
Кавос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 100 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
Цена по запросу
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Отель 400 м² в Кавос, Греция
Отель 400 м²
Кавос, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$799,477
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Отель 260 м² в Кавос, Греция
Отель 260 м²
Кавос, Греция
Число комнат 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
$456,844
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Отель 400 м² в Кавос, Греция
Отель 400 м²
Кавос, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен объект в поселке Кавос, который расположен в 47 км к югу от столицы ост…
$365,475
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Отель 740 м² в Кавос, Греция
Отель 740 м²
Кавос, Греция
Число комнат 40
Площадь 740 м²
Количество этажей 3
Продается красивый прибрежный отель в районе Кавос, на самом юге острова Корфу. Отель состои…
Цена по запросу
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