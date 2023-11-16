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Отели в Коринос, Греция

коммерческая недвижимость
19
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9 объектов найдено
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Коринос, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Коринос, Греция
Комнаты 18
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Продается отель площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
€1,20 млн
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 16
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
€650,000
Отель 18 комнат с видом на море, с furnishings в Коринос, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 18
Площадь 460 м²
Количество этажей 4
Продается четырехэтажная гостиница в куротном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет…
€690,000
Отель 1 комната с видом на море в Коринос, Греция
Отель 1 комната с видом на море
Коринос, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается отель расположеный на первой береговой линии. Площадь трехэтажного отеля составляе…
Цена по запросу
Отель 18 комнат с furnishings в Коринос, Греция
Отель 18 комнат с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 18
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 700 кв.м со своей территорией 310 кв.м в популярном курортном п…
€750,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
€650,000
Отель 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается здание общей площадью 500 кв.м в Олимпийской ривьере. Здание состоит из семи магаз…
€800,000
Отель 1 комната с furnishings в Коринос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 650 кв.м. в ценре популярного туристического поселка. Гостиница…
€1,20 млн
Отель 1 комната с furnishings в Коринос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 900 кв.м. в популярном курорте Пиерии. Гостиница имеет угловое …
€1,50 млн
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