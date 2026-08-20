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Отели в Кориносе, Греция

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3 объекта найдено
Отель 500 м² в Коринос, Греция
Отель 500 м²
Коринос, Греция
Площадь 500 м²
Продается здание общей площадью 500 кв.м в Олимпийской ривьере. Здание состоит из семи магаз…
$944,567
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Grekodom Development
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Отель 580 м² в Коринос, Греция
Отель 580 м²
Коринос, Греция
Площадь 580 м²
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
$767,461
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 700 м² в Коринос, Греция
Отель 700 м²
Коринос, Греция
Площадь 700 м²
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
$767,461
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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