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Отели в Полийирос, Греция

коммерческая недвижимость
36
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13 объектов найдено
Отель 8 спален с парковкой, с кондиционером, с садом в Metamorfosi, Греция
Отель 8 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Metamorfosi, Греция
Комнаты 8
Площадь 200 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница Площадь: 1 m2, , Отличное состояние, Автостоянка, Сад, Вид, …
€2,00 млн
Отель 8 спален в Полийирос, Греция
Отель 8 спален
Полийирос, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS3788 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 2.000.000 . Это 200 кв. ме…
€2,00 млн
Отель 26 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Полийирос, Греция
Отель 26 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Полийирос, Греция
Комнаты 26
Площадь 8 000 м²
Этаж -1
Отель состоит из 26 номеров: 12 из которых имеют прямой вид на море (Sea view) и 14 номеров …
€4,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Metamorfosi, Греция
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Metamorfosi, Греция
Площадь 210 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница Площадь: 210 m2, , Новостройка, Автостоянка, Сад, Бассейн, В…
€1,000,000
Отель в Metamorfosi, Греция
Отель
Metamorfosi, Греция
Площадь 210 м²
Property Code: HPS3201 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for €1.000.000. This 210 sq. m. H…
€1,000,000
Отель 26 спален в Полийирос, Греция
Отель 26 спален
Полийирос, Греция
Количество спален 26
Площадь 8 000 м²
Property Code: HPS63 - Hotel FOR SALE in Sithonia Center for €4.500.000 . This 8000 sq. m. …
€4,50 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Metamorfosi, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Metamorfosi, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€1,000,000
Отель 1 комната с furnishings в Psakoudia, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Psakoudia, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница площадью 800 кв.м., расположенная в живописном приморском …
€1,80 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Геракини, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Геракини, Греция
Комнаты 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается Гостиница. Здание расположено напротив крупного знаменитого 5-ти звездочного гости…
€1,000,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Metamorfosi, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Metamorfosi, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
€580,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vatopedi, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vatopedi, Греция
Комнаты 1
Площадь 363 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс апартаментов площадью 363 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
€950,000
Отель 1 комната с furnishings в Taxiarchis, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Taxiarchis, Греция
Комнаты 1
Площадь 760 м²
Количество этажей 1
Продаётся комплекс таунхаусов, площадью 760 кв.м. в Халкидиках. Комплекс состоит из шести та…
€1,35 млн
Отель 1 комната с furnishings в Геракини, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Геракини, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Прелдагается на продажу отельный бизнес который состоит из 12 квартир в регионе Халкидики. Н…
€3,30 млн
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