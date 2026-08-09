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Отели в Polygyros Municipality, Греция

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коммерческая недвижимость
18
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17 объектов найдено
Отель 700 м² в Каливес Полигроу, Греция
Отель 700 м²
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 14
Площадь 700 м²
Имущественный код: HPS4628 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou за €2.000.000. Эт…
$2,30 млн
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Отель 600 м² в Metamorfosi, Греция
Отель 600 м²
Metamorfosi, Греция
Площадь 600 м²
Захватывающая возможность инвестировать в отель площадью 600 квадратных метров в Ситонии, Ха…
$1,82 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 1 500 м² в Олинтос, Греция
Отель 1 500 м²
Олинтос, Греция
Площадь 1 500 м²
Продается гостиничный комплекс на п-ове Халкидики. комплекс состоит из 4 зданий, расположенн…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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TekceTekce
Отель 4 270 м² в Каливес Полигроу, Греция
Отель 4 270 м²
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 101
Площадь 4 270 м²
Код собственности: HPS4631 - Отель для продажи за € 8.000.000. Этот меблированный отель площ…
$9,21 млн
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Отель 1 000 м² в Полигирос, Греция
Отель 1 000 м²
Полигирос, Греция
Площадь 1 000 м²
На продажу выставлена великолепная гостиница 1000 кв.м. на первой береговой линии на Ситонии…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Отель 1 542 м² в Каливес Полигроу, Греция
Отель 1 542 м²
Каливес Полигроу, Греция
Площадь 1 542 м²
Прекрасная возможность приобрести отель площадью 1542 кв.м. в самом сердце Халкидики, Греция…
$3,87 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 480 м² в Полигирос, Греция
Отель 480 м²
Полигирос, Греция
Площадь 480 м²
Продается комплекс квартир и таунхаусов на полуострове Ситония. Комплекс идеально подходит д…
$6,49 млн
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Grekodom Development
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Отель 363 м² в Псакоудия, Греция
Отель 363 м²
Псакоудия, Греция
Площадь 363 м²
Продается комплекс апартаментов площадью 363 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
$1,12 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 542 м² в Каливес Полигроу, Греция
Отель 1 542 м²
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 49
Кол-во ванных комнат 49
Площадь 1 542 м²
Имущественный код: HPS137 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou за € 3.400.000. Эт…
$3,96 млн
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Отель 2 243 м² в Каливес Полигроу, Греция
Отель 2 243 м²
Каливес Полигроу, Греция
Площадь 2 243 м²
Возможность инвестировать в отель площадью 2243 кв. м в Ситхоне, Халкидики, Греция. Идеально…
$6,15 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 500 м² в Полигирос, Греция
Отель 500 м²
Полигирос, Греция
Площадь 500 м²
Мини-отель состоит из 11 апартаментов. Первый этаж: 3 апартамента (1 спальная комната, го…
$3,25 млн
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Grekodom Development
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Отель 150 м² в Ормилия, Греция
Отель 150 м²
Ормилия, Греция
Количество спален 6
Площадь 150 м²
Продается отель площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Отель расположе…
$625,776
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Grekodom Development
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Отель 1 000 м² в Polygyros Municipality, Греция
Отель 1 000 м²
Polygyros Municipality, Греция
Количество спален 26
Кол-во ванных комнат 26
Площадь 1 000 м²
Имущественный код: HPS63 - Отель для продажи в Полигирос Геракини за €4.500.000. Этот меблир…
$5,24 млн
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Отель 225 м² в Полигирос, Греция
Отель 225 м²
Полигирос, Греция
Площадь 225 м²
Продается отель площадью 225 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница име…
$944,567
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Grekodom Development
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Отель 800 м² в Полигирос, Греция
Отель 800 м²
Полигирос, Греция
Площадь 800 м²
Предлагается на продажу гостиница площадью 800 кв.м., расположенная в живописном приморском …
$2,13 млн
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Отель 800 м² в Полигирос, Греция
Отель 800 м²
Полигирос, Греция
Площадь 800 м²
Прелдагается на продажу отельный бизнес который состоит из 12 квартир в регионе Халкидики. …
$3,90 млн
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Отель 390 м² в Полигирос, Греция
Отель 390 м²
Полигирос, Греция
Площадь 390 м²
Продаётся мини отель площадью 390 кв.м, на земельном участке площадью 2.000 кв.м. Первый …
$885,531
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