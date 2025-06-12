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Отели в Municipality of Northern Corfu, Греция

Kassopaia Municipal Unit
4
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18 объектов найдено
Отель 350 м² в Касьопи, Греция
Отель 350 м²
Касьопи, Греция
Число комнат 15
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
В районе под названием Кассиопи, который является одним из самых известных мест на острове К…
$3,80 млн
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Отель 400 м² в Рода, Греция
Отель 400 м²
Рода, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается прекрасный мини-отель в самом центре деревни Рода, всего в нескольких метрах от мо…
$748,895
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Отель 280 м² в Агиос - Стефанос, Греция
Отель 280 м²
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается отель площадью 280 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
$979,324
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Отель 385 м² в Гоусадес, Греция
Отель 385 м²
Гоусадес, Греция
Число комнат 7
Площадь 385 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажуАпарт-отель площадью 385 кв.м в Сидари на севере острова Корфу. Этот …
$806,502
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Отель 300 м² в Касьопи, Греция
Отель 300 м²
Касьопи, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 300 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
Цена по запросу
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Отель 180 м² в Bayiatsa Avliotes, Греция
Отель 180 м²
Bayiatsa Avliotes, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена небольшая гостиница состоящая из 3-х двухкомнатных номеров и 8 студий.…
$864,109
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Отель 450 м² в Кариотико, Греция
Отель 450 м²
Кариотико, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
В районе под названием Кассиопи на продажу выставлен комплекс из четырех домов. 1й дом площа…
$1,50 млн
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Отель 1 200 м² в Arkadades, Греция
Отель 1 200 м²
Arkadades, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
$2,59 млн
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Отель 500 м² в Bayiatsa Avliotes, Греция
Отель 500 м²
Bayiatsa Avliotes, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу на живописном острове Корфу. Этот небольшой комп…
$864,109
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Отель 1 226 м² в Bayiatsa Avliotes, Греция
Отель 1 226 м²
Bayiatsa Avliotes, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 226 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1226 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на горы. У объе…
$921,716
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Отель 400 м² в Рода, Греция
Отель 400 м²
Рода, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается уютный отель площадью 400 кв.м в Роде, на самом севере прекрасного острова Корфу! …
$1,27 млн
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Отель 507 м² в Афионас, Греция
Отель 507 м²
Афионас, Греция
Число комнат 1
Площадь 507 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 507 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
$1,27 млн
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Отель 400 м² в Рода, Греция
Отель 400 м²
Рода, Греция
Число комнат 9
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на лес. У объект…
$1,73 млн
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Отель 407 м² в Астракери, Греция
Отель 407 м²
Астракери, Греция
Число комнат 1
Площадь 407 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу на живописном острове Корфу. Гостиница, общей пл…
$564,551
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Отель 175 м² в Астракери, Греция
Отель 175 м²
Астракери, Греция
Число комнат 1
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 175 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
$1,15 млн
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Отель 300 м² в Катаволос, Греция
Отель 300 м²
Катаволос, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен небольшой комплекс 300 кв.м с живописным видом, состоящий из шести квар…
$576,073
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Отель 390 м² в Кароусадес, Греция
Отель 390 м²
Кароусадес, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 390 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
$1,50 млн
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Отель 800 м² в Сидари, Греция
Отель 800 м²
Сидари, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс, расположенный на севере острова Корфу, в Си…
$3,44 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Northern Corfu

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