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Отели в Эпира и Западной Македонии, Греция

Ioannina Municipality
4
Янина
4
Кастория
3
дим Кастория
3
Отель В архив
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12 объектов найдено
Отель 1 комната в Prosvoro, Греция
Отель 1 комната
Prosvoro, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 219 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже отельный комплекс площадью 3 219 квадратных метров с 96 кроватями.Оте…
€1,05 млн
Отель 26 спален в Imera, Греция
Отель 26 спален
Imera, Греция
Количество спален 26
Площадь 2 000 м²
Код недвижимости: 1324 - ПРОДАЕТСЯ 26 мест, Отель общей площадью 2000 кв.м, 2 уровня Velvent…
€2,40 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Tsepelovo, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Tsepelovo, Греция
Комнаты 1
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается бутик-отель в районе Янина в Эпире. Площадь отеля составляет 370 кв.м, номерной фо…
€1,10 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Prosvoro, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Prosvoro, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
В районе Северной Греции, в 10 км. от горнолыжного курорта продаётся гостиница, которая сост…
€340,000
Отель 1 комната с furnishings в Skoupa, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Skoupa, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отель, находящийся в прекрасном и горномпоселке…
€1,50 млн
Отель 1 комната с furnishings в Agios Germanos, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Agios Germanos, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс общей площадью 1450 кв.м в регионе Флорина. Комплекс находитс…
€1,20 млн
Отель 1 комната с furnishings в Kallirroi, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Kallirroi, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
Продается 3* отель - 32 номера, 50 км от живописного городка Метора. Построен среди гор и ле…
€1,90 млн
Отель 1 комната с furnishings в Kipoi, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Kipoi, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница, которая состоит из 3-х зданий (17 номеров - 38 комнат). Гос…
€1,40 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Mesovouni, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Mesovouni, Греция
Комнаты 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
€205,000
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 625 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€1,000,000
Отель 21 комната с видом на горы, с furnishings в Namata, Греция
Отель 21 комната с видом на горы, с furnishings
Namata, Греция
Комнаты 21
Площадь 1 350 м²
Количество этажей 2
Продается гостиница в Северной Греции. Гостиница построенна в традиционном стиле, владеет пл…
€1,50 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Panorama, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Panorama, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Продается 50% гостиничного бизнеса в центральной Греции. Трехэтажная гостиница общей площадь…
€300,000

Типы недвижимости в Эпира и Западной Македонии

коммерческая недвижимость
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