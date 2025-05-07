Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Apokoronas
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Municipality of Apokoronas, Греция

коммерческая недвижимость
4
Отель Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Отель в Plaka, Греция
Отель
Plaka, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот комплекс вилл на продажу в Апокоронасе, Ханья расположен в деревне Плака на привилегиро…
$3,02 млн
Оставить заявку
Отель в Municipality of Apokoronas, Греция
Отель
Municipality of Apokoronas, Греция
Число комнат 67
Количество этажей 1
Продается гостиничный номер в муниципалитете Апокороно.На участке 5500 кв.м. продается отель…
$7,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель в Aspro, Греция
Отель
Aspro, Греция
Этот небольшой отель на продажу в Ханье расположен в традиционной деревне Аспро, всего в нес…
$549,219
Оставить заявку
Отель 520 м² в Стилос, Греция
Отель 520 м²
Стилос, Греция
Число комнат 5
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается: Роскошный бутик-отель на Крите – Уникальная инвестиционная возможностьУникальная …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти