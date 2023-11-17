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Отели в Никити, Греция

коммерческая недвижимость
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21 объект найдено
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 280 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€850,000
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 14
Площадь 730 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
Отель 11 спален в Никити, Греция
Отель 11 спален
Никити, Греция
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 510 м²
Код недвижимости: HPS3249 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 1.400.000. Это 510 кв. Оте…
€1,70 млн
Отель 21 спальня в Никити, Греция
Отель 21 спальня
Никити, Греция
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 21
Площадь 890 м²
Код недвижимости: HPS3236 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 1.500.000. Это 960 кв. Оте…
€1,65 млн
Отель 25 спален в Никити, Греция
Отель 25 спален
Никити, Греция
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 1 183 м²
Код недвижимости: HPS3139 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 3.300.000. Это 698 кв. Оте…
€5,00 млн
Отель 7 ванных в Никити, Греция
Отель 7 ванных
Никити, Греция
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 220 м²
Property Code: HPS2528 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for €850.000 . This 220 sq. m. H…
€850,000
Отель 11 спален в Никити, Греция
Отель 11 спален
Никити, Греция
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 710 м²
Property Code: HPS488 - Hotel FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for €2.500.000 . This 710 sq. …
€2,50 млн
Отель 19 спален в Никити, Греция
Отель 19 спален
Никити, Греция
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 1 000 м²
Код недвижимости: HPS272 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за 5 200 000 евро. Это 1 кв. Оте…
€4,00 млн
Отель 17 спален в Никити, Греция
Отель 17 спален
Никити, Греция
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 540 м²
Код недвижимости: HPS270 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 2 000 000. Это 540 кв. Отел…
€2,50 млн
Отель 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается мини-отель в одном из самых популярных курортных городов на Ситонии. Здание состои…
€480,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Никити, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 529 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,30 млн
Отель 25 спален с Spalni в Никити, Греция
Отель 25 спален с Spalni
Никити, Греция
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 260 м²
Строящийся отель расположен в популярной деревне Никити, всего в 50 метрах от прекрасного пл…
€5,00 млн
Отель 16 спален с патио в Никити, Греция
Отель 16 спален с патио
Никити, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Отель расположен в Аг. Пляж Барбара в деревне Никити. Отель состоит из 2 отдельных объектов:…
€2,10 млн
Отель 4 комнаты с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 4 комнаты с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 225 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
€800,000
Отель 1 комната с furnishings в Никити, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 322 м²
Количество этажей 1
Продается мини-отель в одном из самых популярных курортных городов на Ситонии. Здание состои…
€650,000
Отель 1 комната с furnishings в Никити, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Предлагается мини отель который состоит из 8 квартир. Общая площадь здания - 240 кв.м. Площа…
€1,10 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Никити, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница 540 кв.м., расположенная в поселке Никити, Ситония, п-ов Хал…
€2,00 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Никити, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница 850 кв.м. на первой береговой линии в поселке Никити, Ситони…
€3,00 млн
Отель 25 комнат с бассейном, с furnishings в Никити, Греция
Отель 25 комнат с бассейном, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 25
Площадь 698 м²
Количество этажей 4
На продажу выставлен апарт-отель с бассейном в одном из самых популярных поселков на Ситонии…
€3,50 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Никити, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 252 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница 1252кв.м.,на участке 4800кв.м расположенная в поселке Никити…
€2,20 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 533 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 533 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€1,18 млн
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