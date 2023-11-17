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Отели в Никити, Греция
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21 объект найдено
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Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
1
280 м²
1
Продается отель площадью 280 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€850,000
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Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
14
730 м²
1
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 11 спален
Никити, Греция
11
9
510 м²
Код недвижимости: HPS3249 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 1.400.000. Это 510 кв. Оте…
€1,70 млн
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Отель 21 спальня
Никити, Греция
21
21
890 м²
Код недвижимости: HPS3236 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 1.500.000. Это 960 кв. Оте…
€1,65 млн
Рекомендовать
Отель 25 спален
Никити, Греция
25
25
1 183 м²
Код недвижимости: HPS3139 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 3.300.000. Это 698 кв. Оте…
€5,00 млн
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Отель 7 ванных
Никити, Греция
7
220 м²
Property Code: HPS2528 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for €850.000 . This 220 sq. m. H…
€850,000
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Отель 11 спален
Никити, Греция
11
11
710 м²
Property Code: HPS488 - Hotel FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for €2.500.000 . This 710 sq. …
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 19 спален
Никити, Греция
19
19
1 000 м²
Код недвижимости: HPS272 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за 5 200 000 евро. Это 1 кв. Оте…
€4,00 млн
Рекомендовать
Отель 17 спален
Никити, Греция
17
17
540 м²
Код недвижимости: HPS270 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 2 000 000. Это 540 кв. Отел…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
1
170 м²
1
Продается мини-отель в одном из самых популярных курортных городов на Ситонии. Здание состои…
€480,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Никити, Греция
1
529 м²
1
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,30 млн
Рекомендовать
Отель 25 спален с Spalni
Никити, Греция
25
27
1 260 м²
Строящийся отель расположен в популярной деревне Никити, всего в 50 метрах от прекрасного пл…
€5,00 млн
Рекомендовать
Отель 16 спален с патио
Никити, Греция
16
16
Отель расположен в Аг. Пляж Барбара в деревне Никити. Отель состоит из 2 отдельных объектов:…
€2,10 млн
Рекомендовать
Отель 4 комнаты с furnishings
Айос-Николаос, Греция
4
225 м²
3
Продается отель площадью 225 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
€800,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Никити, Греция
1
322 м²
1
Продается мини-отель в одном из самых популярных курортных городов на Ситонии. Здание состои…
€650,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Никити, Греция
1
240 м²
1
Предлагается мини отель который состоит из 8 квартир. Общая площадь здания - 240 кв.м. Площа…
€1,10 млн
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Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
1
540 м²
1
На продажу выставлена гостиница 540 кв.м., расположенная в поселке Никити, Ситония, п-ов Хал…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
1
850 м²
1
На продажу выставлена гостиница 850 кв.м. на первой береговой линии в поселке Никити, Ситони…
€3,00 млн
Рекомендовать
Отель 25 комнат с бассейном, с furnishings
Никити, Греция
25
698 м²
4
На продажу выставлен апарт-отель с бассейном в одном из самых популярных поселков на Ситонии…
€3,50 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
1
1 252 м²
1
На продажу выставлена гостиница 1252кв.м.,на участке 4800кв.м расположенная в поселке Никити…
€2,20 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
1
533 м²
1
Продается отель площадью 533 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€1,18 млн
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