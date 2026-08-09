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Отели в Никити, Греция

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коммерческая недвижимость
15
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15 объектов найдено
Отель 710 м² в Никити, Греция
Отель 710 м²
Никити, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 710 м²
Property Code: HPS488 - Hotel FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for € 3.000.000 . This 710 sq…
$3,45 млн
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Отель 200 м² в Никити, Греция
Отель 200 м²
Никити, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 200 м²
Код собственности: HPS3788 - Отель для продажи в Ситонии Никити за €2.000.000. Этот 200 кв. …
$2,30 млн
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Отель 540 м² в Никити, Греция
Отель 540 м²
Никити, Греция
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 540 м²
Код недвижимости: HPS270 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 2 000 000. Это 540 кв. Отел…
$3,22 млн
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TekceTekce
Отель 650 м² в Никити, Греция
Отель 650 м²
Никити, Греция
Площадь 650 м²
Идеальная возможность для инвестиций в Халкидики, Греция. Недвижимость отеля на продажу в Си…
$4,33 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 200 м² в Никити, Греция
Отель 200 м²
Никити, Греция
Площадь 200 м²
Отель в пешей доступности от моря, в очень красивом месте в Ситонии, в небольшом раю Халкиди…
$854,325
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Агентство
Halkidiki Properties
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English
Отель 706 м² в Никити, Греция
Отель 706 м²
Никити, Греция
Площадь 706 м²
Отель в пешей доступности от моря, в замечательном месте в Ситонии, в самом сердце Халкидики…
$3,42 млн
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Агентство
Halkidiki Properties
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English
Отель 580 м² в Никити, Греция
Отель 580 м²
Никити, Греция
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 580 м²
Код собственности: HPS4820 - Отель для продажи в Ситонии Никити за €1.500.000. Этот 580 кв. …
$1,73 млн
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Отель 375 м² в Никити, Греция
Отель 375 м²
Никити, Греция
Площадь 375 м²
Отель в пешей доступности от моря, в замечательном месте в Ситонии, в самом сердце Халкидики…
$1,01 млн
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Агентство
Halkidiki Properties
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English
Отель 1 350 м² в Никити, Греция
Отель 1 350 м²
Никити, Греция
Количество спален 28
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 350 м²
Код собственности: HPS5332 - Отель для продажи в Ситонии Никити за €3.000.000. Этот 1350 кв.…
$3,45 млн
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Отель в Никити, Греция
Отель
Никити, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Отель расположен в Аг. Пляж Барбара в деревне Никити. Отель состоит из 2 отдельных объектов:…
$2,43 млн
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Отель 1 260 м² в Никити, Греция
Отель 1 260 м²
Никити, Греция
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 260 м²
Строящийся отель расположен в популярной деревне Никити, всего в 50 метрах от прекрасного пл…
$5,78 млн
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Отель 1 000 м² в Никити, Греция
Отель 1 000 м²
Никити, Греция
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 1 000 м²
Код недвижимости: HPS272 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за 5 200 000 евро. Это 1 кв. Оте…
$5,52 млн
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Отель 510 м² в Никити, Греция
Отель 510 м²
Никити, Греция
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 510 м²
Код недвижимости: HPS3249 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 1.400.000. Это 510 кв. Оте…
$1,96 млн
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Отель 1 183 м² в Никити, Греция
Отель 1 183 м²
Никити, Греция
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 1 183 м²
Код недвижимости: HPS3139 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 3.300.000. Это 698 кв. Оте…
$5,75 млн
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Отель 150 м² в Никити, Греция
Отель 150 м²
Никити, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
Property Code: HPS4447 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 500.000 . This 150.00 sq. …
$581,150
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