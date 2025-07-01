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Отели в Agios Nikolaos Municipal Unit, Греция

коммерческая недвижимость
9
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9 объектов найдено
Отель 1 400 м² в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Отель 1 400 м²
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 15
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
$982,780
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Отель 590 м² в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Отель 590 м²
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 15
Площадь 590 м²
Количество этажей 4
Продается отель в Агиос Николаос.Отель находится в 150 метрах от Марины Айоса Николаоса, в 2…
$864,109
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Отель 3 000 м² в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Отель 3 000 м²
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 37
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 3000 кв.м на острове Крит. Гостиница состоит из 37 номеров с од…
$7,49 млн
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Отель 580 м² в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Отель 580 м²
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 11
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
$1,15 млн
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Отель 1 500 м² в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Отель 1 500 м²
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 35
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница на острове Крит, общей площадью 1500 кв.м, расположенная всего в 4-х кил…
$4,61 млн
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Отель 270 м² в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Отель 270 м²
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 270 кв.м в префектуре Лассити. Бизнес состоит из пяти апартаментов…
$576,073
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Отель 1 м² в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Отель 1 м²
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 м²
Код объекта: HPS4181-ОтельПРОДАЕТСЯ за 12 500 000 евро. Этот меблированный отель площадью 1 …
$13,13 млн
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Отель 790 м² в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Отель 790 м²
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 22
Площадь 790 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
$1,45 млн
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Отель 1 100 м² в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Отель 1 100 м²
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 29
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
$4,92 млн
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