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Отели в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

коммерческая недвижимость
22
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22 объекта найдено
Отель 4 600 м² в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отель 4 600 м²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 4 600 м²
Количество этажей 1
В 3,5 км от столицы острова Корфу, продаётся роскошная гостиница. Расположившись в одном из …
Цена по запросу
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Отель 500 м² в Коккини, Греция
Отель 500 м²
Коккини, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Продается мини-отель в районе Коккини.Объект состоит из 10 квартир и автономного двухуровнев…
$898,673
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Отель 320 м² в Скриперон, Греция
Отель 320 м²
Скриперон, Греция
Число комнат 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается недвижимость в районе Фелекас, которая сдается в аренду. В собственности имеется в…
$437,815
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Отель 300 м² в Контокали, Греция
Отель 300 м²
Контокали, Греция
Число комнат 17
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
На продажу предлагается небольшой апарт-отель, состоящий из двух построек и бассейна (7х15м)…
$864,109
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Grekodom Development
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Отель 200 м² в Калафатионес, Греция
Отель 200 м²
Калафатионес, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на лес. Недвижим…
$864,109
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Grekodom Development
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Отель 997 м² в Дассия, Греция
Отель 997 м²
Дассия, Греция
Число комнат 1
Площадь 997 м²
Количество этажей 1
Продается: Отель у Моря в Дассии, Северо-Восточный Корфу!Площадь здания: 997 кв.м | Участок:…
$3,80 млн
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Grekodom Development
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Отель 600 м² в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Отель 600 м²
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажное здание под бизнес на острове Корфу. Площадь каждого этажа 200 кв.м на …
$553,030
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Grekodom Development
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Отель 360 м² в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отель 360 м²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 17
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 360 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 4уровнях. Первый эта…
$518,465
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Отель 550 м² в Agios Gordios, Греция
Отель 550 м²
Agios Gordios, Греция
Число комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
В одном из самых красивых мест острова Корфу, в деревне под названием Айос Гордиос, на прода…
$1,96 млн
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Отель 335 м² в Agios Gordios, Греция
Отель 335 м²
Agios Gordios, Греция
Число комнат 1
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен отель 335 кв.м, расположенный в очень популярном летнем курорте Агиос Г…
$748,895
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Отель 1 200 м² в Европоули/Еуропоулои, Греция
Отель 1 200 м²
Европоули/Еуропоулои, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Отель расположен на восточном побережье острова Корфу, в очень тихом районе всего в нескольк…
$1,84 млн
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Отель 400 м² в Скриперон, Греция
Отель 400 м²
Скриперон, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продаётся гостиница в центре посёлка, в 13 км от столицы острова Керкиры. Двухэтажная гостин…
$2,71 млн
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Отель 640 м² в Беницес/Мпенитсес, Греция
Отель 640 м²
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 640 м²
Количество этажей 4
В одном из самых популярных поселков о. Корфу продается небольшой комплекс из 14 апартаменто…
$2,88 млн
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Отель 145 м² в Лаконес, Греция
Отель 145 м²
Лаконес, Греция
Число комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены апартаменты, состоящие из четырех квартир, обшей площадью 145 кв.м, ра…
Цена по запросу
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Отель 950 м² в Контокали, Греция
Отель 950 м²
Контокали, Греция
Число комнат 1
Площадь 950 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 950 кв.м в живописном местечке на острове Корфу в районе Кондокали.…
$748,895
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Отель 500 м² в Гувья, Греция
Отель 500 м²
Гувья, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 500 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
$3,05 млн
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Отель 410 м² в Спартилас, Греция
Отель 410 м²
Спартилас, Греция
Число комнат 1
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
К Вашему вниманию предлагается неоклассический комплекс, с полной конфиденциальностью, распо…
$2,53 млн
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Отель 469 м² в Контокали, Греция
Отель 469 м²
Контокали, Греция
Число комнат 1
Площадь 469 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлено половина четырех этажных апартаментов, состоящих из семи комнат. Апарт…
$2,65 млн
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Отель 400 м² в Agios Gordios, Греция
Отель 400 м²
Agios Gordios, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Продается бизнес общей площадью 400 кв.м в районе Агиос Гордиос.Недвижимость разделена на 3 …
$4,61 млн
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Отель в Ватос, Греция
Отель
Ватос, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
$2,77 млн
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Отель 3 863 м² в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отель 3 863 м²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 105
Площадь 3 863 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 3863 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. У объ…
$12,10 млн
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Отель 580 м² в Гарделадес, Греция
Отель 580 м²
Гарделадес, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 580 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
$3,46 млн
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