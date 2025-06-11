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Отели в Heraklion Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Отель 2 060 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 2 060 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 60
Площадь 2 060 м²
Количество этажей 4
Предлагаем на продажу отель в городе Ираклион, на Крите. На первом уровне располагаются ресе…
Цена по запросу
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