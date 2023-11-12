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15 объектов найдено
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Отель 32 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Kallithea, Греция
32
600 м²
-1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 32 Помещения, 16 Ванная 16 WC Площадь: 600 m2, 3 Уровни, Хор…
€2,00 млн
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Отель 32 спальни
Kallithea, Греция
32
16
600 м²
Код недвижимости: HPS3999 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Каллитея за € 2.000.000 . Это 600 кв…
€2,00 млн
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Отель с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Касандрия, Греция
450 м²
Super opportunity to take over and run this business for sale in Kassandra Halkidiki. It com…
€1,20 млн
Рекомендовать
Отель 18 спален с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном
Kallithea, Греция
18
300 м²
-1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 18 WC Площадь: 300 m2, 3 Уровни, Не важно, Сад, Вид, Код. …
€370,000
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Отель 18 спален
Kallithea, Греция
18
300 м²
Property Code: HPS2498 - Hotel FOR SALE in Kassandra Kallithea for €370.000 . This 300 sq. m…
€370,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
1
220 м²
1
Продается отель площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость …
€800,000
Рекомендовать
Отель 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Kallithea, Греция
9
9
Код недвижимости: 4 -594 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Каллитея за € 1.200.000. Это 500 кв. …
€1,20 млн
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Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
1
232 м²
1
Продается отель площадью 232 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель 15 комнат с furnishings
Kallithea, Греция
15
448 м²
2
Продается гостиница в популярном курортном поселке п-ова Кассандра. Номерной фонд отеля сост…
€600,000
Рекомендовать
Отель 2 спальни с бассейном, с furnishings
Kallithea, Греция
3
1
720 м²
2
Продается комплекс из шести таунхаусов в популярном курортном поселке полуострова Халкидики.…
€850,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Касандрия, Греция
1
5 700 м²
1
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс площадью 5700 кв.м в Халкидиках. Комплекс со…
€2,95 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
1
230 м²
1
Продается трех этажное здание площадью 230 кв.м на п-ове Кассандра, Халкидики. Здание состои…
€525,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
1
480 м²
1
Продается отель площадью 450 кв.в центре одного из самых популярных туристических районов п-…
€1,10 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
1
293 м²
1
Продается отель площадью 293 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€480,000
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Отель 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
1
260 м²
1
Продается отель площадью 260 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. У объекта ест…
€600,000
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