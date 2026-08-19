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Отели в Касандрии, Греция

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6 объектов найдено
Отель 240 м² в Касандрия, Греция
Отель 240 м²
Касандрия, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 240 м²
Новый построенный отель расположен в одной из самых популярных деревень Кассандра 400 от пля…
$926,597
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Отель 485 м² в Касандрия, Греция
Отель 485 м²
Касандрия, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 485 м²
Новый построенный отель расположен в одной из самых популярных деревень Кассандра 400 от пля…
$1,85 млн
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Отель 5 700 м² в Касандрия, Греция
Отель 5 700 м²
Касандрия, Греция
Площадь 5 700 м²
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс площадью 5700 кв.м в Халкидиках. Комплекс со…
$4,13 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 230 м² в Касандрия, Греция
Отель 230 м²
Касандрия, Греция
Площадь 230 м²
Продается трех этажное здание площадью 230 кв.м на п-ове Кассандра, Халкидики. Здание состои…
$619,872
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 450 м² в Касандрия, Греция
Отель 450 м²
Касандрия, Греция
Площадь 450 м²
Super opportunity to take over and run this business for sale in Kassandra Halkidiki. It com…
$1,35 млн
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Отель 425 м² в Касандрия, Греция
Отель 425 м²
Касандрия, Греция
Число комнат 13
Площадь 425 м²
Продается действующая гостиница в Греции, Халкидики, Кассандра, Полихроно. Площадь участка…
$737,630
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