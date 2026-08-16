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Отели в Фессалии и Центральной Греции, Греция

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коммерческая недвижимость
24
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24 объекта найдено
Отель 630 м² в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Отель 630 м²
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 630 м²
Продается отель площадью 630 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объе…
$590,354
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Отель 750 м² в периферия Центральная Греция, Греция
Отель 750 м²
периферия Центральная Греция, Греция
Площадь 750 м²
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отельна на заливе Камена Вурла, 10м. от пляжа,…
$2,18 млн
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Отель 2 762 м² в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Отель 2 762 м²
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 2 762 м²
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на го…
$2,24 млн
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Grekodom Development
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Отель 8 000 м² в Агиос Константинос, Греция
Отель 8 000 м²
Агиос Константинос, Греция
Площадь 8 000 м²
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный …
$7,67 млн
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Grekodom Development
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Отель 674 м² в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Отель 674 м²
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 674 м²
Продается отель площадью 674 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на…
$2,36 млн
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Отель 700 м² в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Отель 700 м²
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 700 м²
Предлагается на продажу прекрасный отель, расположенный на берегу Эгейского моря на острове …
$1,00 млн
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TekceTekce
Отель 1 960 м² в Agios Dimitrios, Греция
Отель 1 960 м²
Agios Dimitrios, Греция
Площадь 1 960 м²
Код собственности: HPS4926 - Отель для продажи в Afetes Agios Dimitrios за €1.600.000. Этот …
$1,84 млн
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Отель 891 м² в периферия Центральная Греция, Греция
Отель 891 м²
периферия Центральная Греция, Греция
Площадь 891 м²
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
$826,496
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Grekodom Development
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Отель 900 м² в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Отель 900 м²
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 900 м²
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на…
$1,18 млн
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Grekodom Development
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Отель 4 000 м² в Агиос-Николаос, Греция
Отель 4 000 м²
Агиос-Николаос, Греция
Площадь 4 000 м²
Продается 3* отель - 32 номера, 50 км от живописного городка Метора. Построен среди гор и ле…
$2,24 млн
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Grekodom Development
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Отель 946 м² в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Отель 946 м²
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 946 м²
Гостиница расположена в Амаринфосе – прибрежном поселке острова Эвия. Расположен в 30 км от …
$1,51 млн
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Отель 830 м² в Макриница, Греция
Отель 830 м²
Макриница, Греция
Площадь 830 м²
Продается четырехзвездочная гостиница в поселке Портарья, Пилио. Гостиница расположена в цен…
$1,53 млн
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Отель 1 600 м² в Palaiopyrgos, Греция
Отель 1 600 м²
Palaiopyrgos, Греция
Площадь 1 600 м²
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
$2,13 млн
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Grekodom Development
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Отель 700 м² в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Отель 700 м²
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 700 м²
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. И…
$2,01 млн
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Grekodom Development
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Отель 864 м² в Кала Нера, Греция
Отель 864 м²
Кала Нера, Греция
Площадь 864 м²
Продается гостиница расположенная в туристическом поселке региона Пелион. Трехэтажная гостин…
$1,02 млн
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Отель 307 м² в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Отель 307 м²
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 307 м²
На продажу предлагается 2-х этажный отель на 5 квартир общей площадью 307 кв. Недвижимость …
$1,18 млн
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Отель 1 500 м² в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Отель 1 500 м²
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 1 500 м²
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
$3,90 млн
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Отель 900 м² в периферия Фессалия, Греция
Отель 900 м²
периферия Фессалия, Греция
Площадь 900 м²
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
$4,49 млн
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Отель 510 м² в Lilaia, Греция
Отель 510 м²
Lilaia, Греция
Площадь 510 м²
Предлагается на продажу гостиница 510 кв.м на земельном участке 10.000 кв.м. Гостиниц…
$1,03 млн
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Отель 850 м² в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Отель 850 м²
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 850 м²
Гостиница находится на острове Эвия в курортном городке Каристос, в деревушке Аетос. Пр…
$1,61 млн
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Отель 1 260 м² в Delphi Municipality, Греция
Отель 1 260 м²
Delphi Municipality, Греция
Площадь 1 260 м²
Предлагается на продажу Гостиница 1.260 кв.м в местечке Амфиса. Гостиница состоит из: …
$1,89 млн
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Отель 720 м² в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Отель 720 м²
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 720 м²
Предлагается на продажу новый, недавно построенный отель, расположенный в порту Каравос в де…
$1,89 млн
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Отель 3 900 м² в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Отель 3 900 м²
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 3 900 м²
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия. Гостиница со…
$2,01 млн
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Уникальная возможность: бутик-отель (off-market) в Загора, Греция
Уникальная возможность: бутик-отель (off-market)
Загора, Греция
Число комнат 19
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
С радостью представляю один из самых особенных объектов в нашем портфеле — бутик-отель , дос…
$2,48 млн
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